Nhiều em nhỏ thích thú 'xuyên không' về ngày 2/9/1945 lịch sử bằng kính VR

Sáng 17/5, tại Khu di tích Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), nhiều em nhỏ cùng bố mẹ đến tham gia chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Ngay từ sáng sớm, dù thời tiết khá nóng bức nhưng khu vực trải nghiệm đông kín người. Trong dòng người xếp hàng chờ tới lượt, nhiều em nhỏ tỏ ra háo hức khi lần đầu được đeo kính thực tế ảo VR để “trở về” Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nhiều em nhỏ cùng phụ huynh xếp hàng tại Khu di tích làng Sen (Nghệ An) để trải nghiệm kính VR, “trở về” Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945.

Sau khi đeo kính thực tế ảo, không gian trước mắt các em thay đổi hoàn toàn. Hình ảnh Quảng trường Ba Đình với cờ đỏ rợp trời, dòng người đứng trang nghiêm cùng âm thanh vang dội của ngày lễ Độc lập được tái hiện sống động.

Nhiều em chăm chú quan sát, liên tục xoay người để theo dõi các hình ảnh xuất hiện trong không gian 3D. Không chỉ xem tư liệu, các em còn được tương tác trực tiếp trong không gian thực tế ảo, tạo cảm giác như đang có mặt giữa sự kiện lịch sử của đất nước cách đây hơn 80 năm.

Gia Minh (12 tuổi, trú tại Nghệ An) cùng bố mẹ tới Khu di tích từ sớm để xếp hàng tham gia chương trình. “Em đã học về sự kiện ngày Quốc khánh của đất nước nhưng đây là lần đầu được nhìn thấy bằng kính VR. Em có cảm giác như mình đang đứng giữa Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9 lịch sử và được nghe Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập”, Gia Minh nói sau khi kết thúc trải nghiệm.

Dù thời tiết oi bức nhưng nhiều em nhỏ vẫn kiên nhẫn xếp hàng cùng phụ huynh để chờ đến lượt trải nghiệm.

Em Hạnh Nguyên (16 tuổi) cho biết, phải chờ khá lâu dưới thời tiết oi nóng nhưng em vẫn rất hào hứng với trải nghiệm đặc biệt. “Lúc đeo kính vào, em thấy bất ngờ vì mọi thứ hiện lên như thật. Em thích nhất là cảnh nhiều người đứng ở Quảng trường và tiếng hô vang rất lớn”, Hạnh Nguyên chia sẻ.

Nhiều phụ huynh đánh giá chương trình giúp trẻ tiếp cận lịch sử theo cách trực quan hơn so với phương pháp học thông thường. Chị Hương (ở Nghệ An) nói việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo khiến các sự kiện lịch sử trở nên gần gũi, dễ ghi nhớ hơn với trẻ nhỏ. “Các con bây giờ tiếp cận công nghệ rất nhanh. Khi lịch sử được tái hiện bằng hình ảnh và âm thanh sinh động như thế này, các cháu sẽ dễ hình dung và nhớ lâu hơn so với chỉ học qua sách vở”, chị Hương nói.

Chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra từ ngày 17 đến 19/5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Sự kiện do Báo Điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động có ý nghĩa đặc biệt hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Khu di tích Kim Liên; đồng thời gắn với lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia và thí điểm Chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”.

Theo ban tổ chức, toàn bộ không gian Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng bằng công nghệ thực tế ảo hiện đại. Người tham gia có thể sử dụng kính VR để di chuyển, quan sát và hòa mình vào thời khắc lịch sử của dân tộc.

Chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số.

Trước đó, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình đã thu hút hơn 30.000 lượt người tham gia trải nghiệm, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, trở thành điểm nhấn văn hóa và nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của đông đảo Nhân dân, cơ quan báo chí cùng nhiều đơn vị liên quan.

Tháng 9/2025, chương trình tiếp tục được triển khai tại tỉnh Quảng Ninh và ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Chương trình trải nghiệm Trở về thời khắc thiêng liêng tại Nghệ An được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – công nghệ nổi bật của Lễ hội Làng Sen 2026, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng những trải nghiệm chân thực, sống động và giàu cảm xúc.