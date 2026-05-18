Dông lốc quét qua Quảng Ninh, cuốn bay mái tôn nhà dân

Video: Nước sông Ka Long tại khu vực Móng Cái tiếp tục dâng cao, chảy xiết trong ngày 18/5

Theo UBND xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, trận dông lốc xuất hiện vào rạng sáng 18/5 cuốn bay mái tôn một nhà dân xuống đường, mắc vào dây điện gây mất điện cục bộ. Lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố.

Mái tôn nhà dân tại xã Đầm Hà bị dông lốc cuốn bay, mắc vào dây điện.

Cùng ngày, mái tôn công trình khu vui chơi của trường mầm non trên địa bàn xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh cũng bị dông lốc kéo sập, gây hư hỏng. May mắn thời điểm này chưa có học sinh đến trường.

UBND xã Đường Hoa khuyến cáo người dân cần liên tục theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ; chủ động đưa người già, trẻ nhỏ, vật nuôi và tài sản lên nơi cao. Bên cạnh đó, các gia đình cần chủ động cắt điện khi nước bắt đầu dâng vào nhà và tuyệt đối không để trẻ em lại gần dòng nước lũ.

Mái che khu vui chơi của trường mầm non tại xã Đường Hoa bị dông lốc kéo sập.

Khi có tình huống khẩn cấp, người dân cần báo ngay cho trưởng thôn hoặc lực lượng trực phòng chống thiên tai của xã để được hỗ trợ kịp thời.

Tại Km74+600 trên tuyến Quốc lộ 18C đi Bình Liêu xuất hiện tình trạng sạt lở hàm ếch gây nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, khuyến cáo các phương tiện di chuyển qua đây giảm tốc độ, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn.

Xuất hiện tình trạng sạt lở hàm ếch tại Km74+600 trên tuyến Quốc lộ 18C đi Bình Liêu.

Tại địa bàn xã Quảng Hà, thủy triều lên cao kết hợp nước đầu nguồn đổ về mạnh khiến mực nước trên sông Hà Cối tiếp tục dâng cao, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp trên địa bàn xã.

Ông Hoàng Phi Trường, Chủ tịch UBND xã Quảng Hà cùng các lực lượng chức năng trực tiếp có mặt tại các khu vực xung yếu để kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, hỗ trợ nhân dân chủ động các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.

Nước lũ tại sông Hà Cối qua địa bàn xã Quảng Hà vẫn đang dâng cao.

Theo lãnh đạo xã Quảng Hà, địa phương đang chủ động nắm tình hình để thông tin đến các chủ phương tiện, tàu thuyền nâng cao cảnh giác, không hoạt động tại khu vực nguy hiểm khi nước dâng cao.

UBND xã cũng yêu cầu các thôn khẩn trương thông tin rộng rãi tới nhân dân để chủ động kê cao tài sản, bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi, sẵn sàng các phương án phòng tránh ngập úng, không chủ quan trước tình hình mưa lũ và thủy triều dâng cao trong những ngày tới.

Người dân cùng chính quyền xã Quảng Hà đang chủ động tiêu thoát nước, đề phòng nguy cơ ngập úng.

Hoa màu của người dân tại xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh bị hư hại do mưa lũ.