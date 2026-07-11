Những mẫu nhà ống 3 tầng 1 tum phổ biến hiện nay

(VTC News) -

Với nhiều phong cách thiết kế đa dạng, từ hiện đại đến tân cổ điển, nhà ống 3 tầng 1 tum phù hợp với cả gia đình trẻ lẫn gia đình nhiều thế hệ.

Vì sao nhà ống 3 tầng 1 tum được ưa chuộng?

Tại các thành phố lớn, quỹ đất ngày càng hạn chế khiến nhà ống trở thành loại hình nhà ở phổ biến. Việc bổ sung thêm tầng tum giúp gia chủ mở rộng diện tích sử dụng mà không làm tăng đáng kể chi phí so với xây thêm một tầng hoàn chỉnh.

Thông thường, tầng tum được bố trí làm phòng thờ, phòng giặt, kho chứa đồ hoặc khu vực thư giãn kết hợp sân thượng. Nhờ đó, không gian sinh hoạt trong nhà trở nên thông thoáng và tiện nghi hơn.

Bên cạnh đó, nhà ống 3 tầng 1 tum còn có nhiều lựa chọn về mặt tiền, phù hợp với nhiều diện tích đất như 4x15m, 5x20m hoặc 5x18m.

Mẫu nhà ống 3 tầng 1 tum đẹp, được yêu thích

Nhà ống 3 tầng 1 tum hiện đại

Phong cách hiện đại ngày càng được ưa chuộng. (Ảnh: Dccons)

Đây là phong cách phổ biến nhất hiện nay. Công trình sử dụng các đường nét vuông vức, màu sắc trung tính như trắng, xám, ghi kết hợp vật liệu kính.

Ban công trồng cây xanh giúp ngôi nhà trở nên mềm mại và gần gũi thiên nhiên. Mẫu nhà này phù hợp với các gia đình trẻ yêu thích không gian sống hiện đại.

Nhà ống 3 tầng 1 tum có gara ô tô

Nhà ống có gara để xe. (Ảnh: AI)

Đối với những gia đình sở hữu ô tô, tầng một thường được thiết kế tích hợp gara phía trước, phía sau là phòng khách hoặc bếp ăn. Cách bố trí này vừa thuận tiện cho việc di chuyển, vừa tối ưu diện tích sử dụng.

Nhà ống 3 tầng 1 tum có sân thượng xanh

Tầng tum kết hợp sân thượng trồng cây xanh. (Ảnh: AI)

Tầng tum kết hợp với sân thượng rộng để trồng cây, làm vườn rau hoặc khu vực uống trà ngoài trời.

Không gian xanh không chỉ giúp điều hòa nhiệt độ cho ngôi nhà mà còn tạo nơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Mẫu nhà tân cổ điển sang trọng

(Ảnh: AI)

Nhà ống phong cách tân cổ điển nổi bật với các chi tiết phào chỉ nhẹ, lan can sắt nghệ thuật và hệ cửa vòm, mang đến vẻ đẹp sang trọng, bề thế.