Những mẫu thiết kế nhà ống 3 tầng 5×20 đẹp hiện đại

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn hẹp, nhà ống kích thước 5×20m phù hợp với nhiều gia đình từ 3–5 thành viên. Với 3 tầng, gia chủ có thể dễ dàng phân chia công năng hợp lý mà vẫn đảm bảo sự thông thoáng, riêng tư và tiện nghi.

Dưới đây là những mẫu nhà ống 3 tầng 5×20 hiện đại đáng tham khảo:

Nhà ống 3 tầng tối giản

(Ảnh: SBS House)

Một trong những phong cách được ưa chuộng nhất hiện nay là thiết kế hiện đại tối giản. Nhà ống 3 tầng 5×20 sử dụng gam màu trung tính giúp tạo cảm giác mở rộng không gian.

Việc bố trí nhiều cửa sổ lớn giúp tối đa hóa ánh sáng tự nhiên. Cấu trúc ngôi nhà thiết kế tinh tế, với các đường nét rõ ràng và không gian thoáng đãng. Vật liệu kính được sử dụng linh hoạt giúp ngôi nhà sang trọng mà vẫn gần gũi.

Nhà ống 3 tầng sử dụng đường cong mềm mại

(Ảnh: SBS House)

Khác với phong cách truyền thống, mặt tiền ngôi nhà nổi bật với đường cong mềm mại, mang đến vẻ đẹp duyên dáng.

Những đường cong ở ban công, bồn cây tạo nét ấn tượng cho ngoại thất căn nhà.

Nhà ống 3 tầng hình khối vuông vức

(Ảnh: Neohouse)

Nhìn tổng thể, mặt tiền nhà ống 3 tầng 5x20 mét mang nét hiện đại và thanh thoát với lan can bằng kính cường lực trong suốt, cây xanh.

Hình khối vuông vức kết hợp màu sắc tươi sáng và gạch ốp tường toát lên vẻ đẹp trang nhã.

Nhà 3 tầng 5x20 có gara ô tô

(Ảnh: Namidesign)

Với những gia đình sở hữu ô tô, việc tích hợp gara trong nhà là lựa chọn hợp lý. Tầng 1 thường được bố trí gara phía trước, phía sau là phòng khách hoặc bếp. Thiết kế này đòi hỏi tính toán kỹ về thông gió và mùi, do đó cần sử dụng cửa cuốn, hệ thống hút mùi và vật liệu chống ẩm tốt.

Một số mẫu nhà hiện đại thiết kế gara bán hầm hoặc nâng cốt nền để tối ưu không gian sử dụng mà vẫn đảm bảo thẩm mỹ mặt tiền.

Nhà 3 tầng với kiến trúc độc đáo

(Ảnh: SBSHose)

Mẫu nhà ống 3 tầng 5x20 mét thiết kế mặt tiền mới lạ, kết hợp các vật liệu và màu sắc hài hòa, mang đến nét kiến trúc độc đáo, ấn tượng.

Nhà ống 3 tầng có giếng trời

(Ảnh: SBSHose)

Với đặc thù chiều ngang hẹp, giếng trời trở thành yếu tố gần như không thể thiếu. Thiết kế giếng trời đặt giữa hoặc cuối nhà giúp tăng cường ánh sáng và lưu thông không khí.

Đây cũng là nơi lý tưởng để bố trí tiểu cảnh xanh, mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi thiên nhiên.