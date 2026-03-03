Cách phối màu sơn mặt tiền nhà ống đẹp và cuốn hút

(VTC News) -

Trong bối cảnh đô thị ngày càng chật hẹp, nhà ống trở thành kiểu kiến trúc phổ biến tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, với đặc trưng mặt tiền hẹp và chiều sâu lớn, nếu lựa chọn màu sơn không khéo léo, ngôi nhà rất dễ trở nên đơn điệu hoặc mất cân đối.

Dưới đây là những nguyên tắc phối màu sơn mặt tiền nhà ống đẹp:

Phối màu sơn nguyên tắc 60-30-10

Nguyên tắc phối màu sơn 60–30–10 là một trong những công thức hiệu quả giúp gia chủ tạo nên mặt tiền nhà ống hài hòa và bắt mắt. Nguyên tắc này được ứng dụng rộng rãi trong cả thiết kế ngoại thất lẫn nội thất. Theo đó, khoảng 60% diện tích mặt tiền nên sử dụng màu chủ đạo, 30% dành cho màu phụ nhằm tạo sự cân bằng, và 10% còn lại là màu hoặc vật liệu dùng để tạo điểm nhấn.

Phần 10% này không nhất thiết phải là màu sơn, mà có thể thay thế bằng các chất liệu trang trí như đá ốp, lam kim loại hay gỗ để tăng hiệu ứng thẩm mỹ. Chẳng hạn, với mặt tiền phong cách hiện đại, gia chủ có thể chọn tông trắng nhạt làm màu chủ đạo (60%), kết hợp màu xám cho hệ cửa và các mảng trang trí (30%), trong khi 10% còn lại sử dụng gam màu nổi ở khu vực ban công hoặc bồn hoa nhằm tạo điểm nhấn tinh tế và sinh động.

Gam màu sáng giúp “nới rộng” không gian

Gam màu sáng là lựa chọn an toàn cho nhà ống. (Ảnh: SBS House)

Các tông màu sáng như trắng, kem, be, ghi nhạt hoặc xám sáng luôn là lựa chọn an toàn cho nhà ống. Những màu này phản xạ ánh sáng tốt, giúp mặt tiền trông thoáng và rộng hơn so với thực tế.

Đặc biệt, với những ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ hoặc khu phố đông đúc, gam màu sáng còn giúp công trình nổi bật mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Gia chủ có thể kết hợp nền trắng với lan can đen mờ hoặc khung cửa màu gỗ để tạo điểm nhấn hiện đại mà không bị lạnh lẽo.

Phối màu sơn hài hòa với kiến trúc

Bên cạnh nguyên tắc 60–30–10, gia chủ cũng có thể lựa chọn màu sơn mặt tiền nhà ống dựa trên phong cách kiến trúc để đạt hiệu quả thẩm mỹ cao. Với phong cách hiện đại, những gam màu trung tính như trắng, xám, be...thường được ưu tiên bởi khả năng tạo cảm giác thoáng đãng, nhẹ nhàng và thanh thoát. Đồng thời, các tông màu này cũng dễ dàng kết hợp với nhiều màu sắc hoặc vật liệu trang trí khác, giúp tổng thể mặt tiền trở nên hài hòa.

Trong khi đó, với phong cách cổ điển, gia chủ nên cân nhắc các gam màu ấm, trầm hoặc sắc độ đậm nhằm tăng chiều sâu và tôn lên vẻ sang trọng, đồng thời tạo sự cân đối với các chi tiết kiến trúc đặc trưng của ngôi nhà.

Phối màu tương phản

Những năm gần đây, phong cách phối màu tương phản đang được nhiều gia đình trẻ ưa chuộng. Sự kết hợp giữa trắng – xám đậm, be – nâu cà phê hoặc ghi sáng – đen mang lại cảm giác mạnh mẽ, kiến trúc rõ khối và cá tính.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng màu tối ở các mảng nhỏ như ban công, lam trang trí hoặc tầng trệt thay vì phủ toàn bộ mặt tiền. Điều này giúp công trình có chiều sâu mà không tạo cảm giác nặng nề.

Nhiều gia chủ chuộng phối màu tương phản. (Ảnh: Pendecor)

Tận dụng màu sắc vật liệu tự nhiên

Một xu hướng đáng chú ý là kết hợp màu sơn với vật liệu hoàn thiện như đá ốp, gạch thẻ, gỗ nhựa ngoài trời hoặc kim loại sơn tĩnh điện. Những vật liệu này mang gam màu tự nhiên, giúp mặt tiền nhà ống trở nên sinh động và cao cấp hơn.

Ví dụ, nền tường màu kem đi cùng mảng ốp đá xám hoặc giả gỗ sẽ tạo cảm giác gần gũi, ấm áp mà vẫn hiện đại. Đây cũng là cách hiệu quả để giảm sự đơn điệu của những bức tường phẳng dài – đặc trưng thường thấy ở nhà ống.

Lưu ý yếu tố ánh sáng và môi trường xung quanh

Màu sơn không chỉ đẹp trên bảng mẫu mà còn phụ thuộc vào ánh sáng thực tế. Nhà hướng Tây nên hạn chế màu quá đậm vì dễ hấp thụ nhiệt, khiến không gian nóng hơn. Ngược lại, nhà hướng Bắc hoặc khu vực thiếu sáng có thể ưu tiên màu sáng ấm để tạo cảm giác dễ chịu.

Ngoài ra, gia chủ cũng nên quan sát tổng thể khu phố trước khi chọn màu. Một mặt tiền hài hòa với cảnh quan xung quanh sẽ tạo thiện cảm hơn là quá khác biệt hoặc chói mắt.

Không phối quá nhiều màu sơn

Gia chủ cũng cần lưu ý hạn chế sử dụng quá nhiều màu sơn cho mặt tiền. Việc lạm dụng màu sắc không chỉ khiến tổng thể công trình trở nên rối mắt mà còn làm mất đi điểm nhấn cần thiết.

Tốt nhất, nên lựa chọn từ 2–3 tông màu chủ đạo để đảm bảo sự hài hòa và cân đối. Những gam màu tối giản thường mang lại cảm giác tinh tế, hiện đại, đồng thời giữ được giá trị thẩm mỹ bền vững theo thời gian.