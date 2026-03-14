Những mẫu nhà ống 3 tầng hiện đại được ưa chuộng hiện nay

(VTC News) -

Trong các khu đô thị đông đúc hiện nay, nhà ống là kiểu nhà phổ biến nhờ đặc điểm mặt tiền hẹp nhưng chiều sâu dài. Để tăng diện tích sinh hoạt và tạo không gian sống tiện nghi, nhiều gia đình lựa chọn xây dựng nhà ống 3 tầng.

Dưới đây là một số mẫu nhà ống 3 tầng hiện đại được yêu thích hiện nay:

Nhà ống 3 tầng phong cách hiện đại

(Ảnh: Sbshouse)

Nhà ống 3 tầng hiện đại thường sử dụng các đường nét đơn giản, hình khối rõ ràng, hạn chế chi tiết rườm rà. Mặt tiền thường kết hợp giữa kính, bê tông, gạch trang trí hoặc lam kim loại để tạo điểm nhấn.

Thiết kế này chú trọng tận dụng ánh sáng tự nhiên thông qua cửa kính lớn, ban công rộng hoặc giếng trời.

Nhà ống 3 tầng có ban công xanh

(Ảnh: 3bdesign)

Xu hướng đưa thiên nhiên vào không gian sống ngày càng được ưa chuộng. Nhiều mẫu nhà ống 3 tầng hiện đại được thiết kế với ban công trồng cây xanh, tiểu cảnh hoặc vườn nhỏ.

Ban công xanh kết hợp với lan can kính làm mềm kiến trúc của ngôi nhà, giảm cảm giác khô cứng của bê tông.

Nhà ống 3 tầng có gara

(Ảnh: Sbshouse)

Mẫu nhà ống đẹp 3 tầng mặt tiền 4m có gara ô tô gây ấn tượng với vẻ ngoài vừa vững chãi vừa mềm mại. Thiết kế khéo léo kết hợp giữa các đường nét kiến trúc thẳng mạnh mẽ và những đường cong uyển chuyển, tạo nên tổng thể hài hòa, hiện đại.

Nhà ống lệch tầng

(Ảnh: Sbshouse)

Với những gia đình muốn không gian sống độc đáo, nhà ống lệch tầng là phương án đáng cân nhắc. Thiết kế này chia các tầng thành nhiều cao độ khác nhau, giúp tạo sự liên kết giữa các khu vực trong nhà.Nhờ cấu trúc lệch tầng, ánh sáng và không khí dễ dàng lưu thông qua giếng trời hoặc cầu thang ở trung tâm.

Nhà ống 3 tầng mặt tiền kính

(Ảnh: Sbshouse)

Nhà ống sử dụng nhiều vật liệu kính ở mặt tiền cũng là xu hướng được ưa chuộng. Các mảng kính lớn giúp mở rộng tầm nhìn, tăng khả năng đón ánh sáng tự nhiên và tạo vẻ hiện đại cho công trình.

Tuy nhiên, để tránh nóng, kiến trúc sư thường kết hợp thêm lam che nắng, rèm hoặc kính cách nhiệt.