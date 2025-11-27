Những mẫu thiết kế cầu thang ấn tượng cho nhà lệch tầng

(VTC News) -

Nhà lệch tầng ngày càng được ưa chuộng trong thiết kế nhà phố hiện đại nhờ khả năng tạo chiều sâu, thông gió tốt và giúp không gian trở nên sinh động hơn. Một mẫu cầu thang phù hợp không chỉ đảm bảo an toàn mà còn mang lại sự hài hòa, giúp ánh sáng tự nhiên lan tỏa giữa các tầng.

Những mẫu cầu thang ấn tượng trong kiến trúc nhà lệch tầng

Cầu thang cáp treo

(Ảnh: FIM House)

Cầu thang cáp treo là một trong những thiết kế ấn tượng cho nhà lệch tầng, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thoáng đãng nhờ cấu trúc “lơ lửng” độc đáo.

Mỗi bậc thang được cố định chắc chắn vào tường, phía ngoài được nâng đỡ bởi hệ thống dây cáp thép căng từ trần xuống, tạo nên hiệu ứng thị giác hiện đại và đầy tính nghệ thuật.

Cầu thang kính cường lực

(Ảnh: Kientrucuyvu)

Trong nhà lệch tầng, ánh sáng tự nhiên là yếu tố quan trọng. Cầu thang kính với lan can trong suốt giúp ánh sáng dễ dàng xuyên qua các khoảng lệch tầng, giúp ngôi nhà sáng và rộng hơn.

Ưu điểm lớn nhất cầu thang kính là khả năng “mở rộng không gian”, giảm cảm giác chia cắt giữa các tầng. Nhờ đó, khu vực giữa nhà – nơi thường bố trí cầu thang – trở nên thoáng đãng và sang trọng hơn.

Cầu thang xương cá

(Ảnh: SBShouse)

Cầu thang xương cá được nhiều kiến trúc sư lựa chọn cho nhà lệch tầng. Kiểu cầu thang này có kết cấu tối giản nhưng chắc chắn. Phần mặt bậc gỗ được đặt nổi trên khung thép tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. Với nhà lệch tầng, cầu thang xương cá giúp tối ưu độ thông thoáng, không che khuất tầm nhìn, phù hợp với phong cách công nghiệp, tối giản hoặc Scandinavian.

Nhược điểm của cầu thang xương cá là chi phí thi công cao hơn cầu thang truyền thống.

Cầu thang kết hợp giếng trời

(Ảnh: Thanhtamwindows)

Nhà lệch tầng vốn có lợi thế về ánh sáng và thông gió, nhưng khi kết hợp cầu thang với giếng trời, hiệu quả được nhân đôi. Đây là giải pháp phù hợp với nhà phố có diện tích nhỏ, đặc biệt khi không gian giữa nhà thường thiếu sáng.

Mẫu cầu thang này thường sử dụng mặt bậc gỗ hoặc đá, lan can kính để ánh sáng giếng trời xuyên suốt. Nhờ đó, các tầng trở nên thoáng mát tự nhiên, giảm nhiệt độ trong nhà và tiết kiệm điện năng.

Cầu thang uốn lượn mềm mại

(Ảnh: Vinavic)

Cầu thang uốn cong luôn là điểm nhấn trong thiết kế nhà ở. Đường cong mềm mại của cầu thang giúp không gian trở nên duyên dáng và sang trọng, tạo nét khác biệt rõ rệt so với những kiểu cầu thang thẳng đơn giản.

Cầu thang uốn cong thường kết hợp lan can sắt nghệ thuật hoặc lan can kính, tùy theo phong cách nội thất. Kiểu thiết kế này phù hợp với những không gian có diện tích đủ rộng, đặc biệt khi gia chủ muốn biến cầu thang thành “trái tim” của ngôi nhà.

Lưu ý khi thiết kế cầu thang nhà lệch tầng

Khi thiết kế cầu thang cho nhà lệch tầng,cần chú ý đảm bảo sự an toàn, thẩm mỹ và tính kết nối giữa các không gian.

Trước hết, kích thước bậc thang phải đạt chuẩn: chiều cao bậc từ 15–18 cm, chiều rộng từ 25–28 cm để việc di chuyển thoải mái, nhất là khi cầu thang nằm ở vị trí thay đổi cao độ liên tục.

Thứ hai, lan can và tay vịn cần chắc chắn, đặc biệt với các mẫu cầu thang xương cá, cầu thang treo hay cầu thang kính vốn tạo cảm giác nhẹ và thoáng.

Ánh sáng cũng là yếu tố quan trọng, nên tận dụng giếng trời hoặc ánh sáng tự nhiên để tránh tối và tạo độ mở cho không gian.

Bên cạnh đó, gia chủ phải tính toán hướng và vị trí cầu thang sao cho hợp lý, tránh chắn lối đi hoặc cản trở luồng gió trong nhà.