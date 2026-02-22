Chiêm ngưỡng 10 ngôi nhà siêu đẹp trên thế giới

(VTC News) -

Trong lĩnh vực bất động sản, trên khắp thế giới, có những công trình nhà ở đã vượt qua giới hạn thông thường là không gian sống mà trở thành kiệt tác kiến trúc với vẻ đẹp choáng ngợp cả về ngoại thất lẫn nội thất.

Antilia (Mumbai, Ấn Độ)

(Ảnh: Designasiamagazine)

Thuộc sở hữu của tỷ phú Mukesh Ambani, Antilia là một trong những ngôi nhà đắt đỏ và nổi tiếng nhất thế giới. Công trình cao 27 tầng, được trang bị bãi đỗ trực thăng, phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim riêng và khu spa sang trọng. Nội thất bên trong tòa nhà là sự hòa quyện giữa truyền thống Ấn Độ và phong cách hiện đại xa hoa.

Cung điện Buckingham (London, Vương quốc Anh)

(Ảnh: Britannica)

Nơi ở của Hoàng gia, cung điện Buckingham, được xem là biểu tượng của sự tráng lệ. Với hơn 700 phòng, các sảnh nghi lễ và phòng trưng bày hoàng gia, công trình này đại diện cho vẻ đẹp kiến trúc châu Âu cổ điển vượt thời gian.

Villa Leopolda (Riviera nước Pháp)

(Ảnh: All That's Interesting)

Từng thuộc sở hữu của Vua Leopold II (Bỉ), Villa Leopolda trải rộng trên khu đất 18 mẫu Anh với những khu vườn thực vật tuyệt đẹp. Biệt thự mang vẻ đẹp thanh lịch, yên bình, nhìn ra Địa Trung Hải thơ mộng. Nội thất bên trong dinh thự toát lên vẻ thanh lịch, quý tộc.

The One - Bel Air (Los Angeles, Mỹ)

(Ảnh: Robb Report)

Được mệnh danh là “lâu đài hiện đại”, The One là một trong những thiết kế nhà ở đẹp nhất thế giới thuộc trường phái kiến ​​trúc đương đại.

Các tiện ích trong ngôi nhà gồm hộp đêm, sân bowling và hồ bơi vô cực. Đây là biểu tượng của phong cách sống xa hoa bậc nhất thế giới hiện đại.

Fairwater (Sydney, Australia)

(Ảnh: The Urban Developer)

Nằm bên bờ cảng Sydney, Fairwater sở hữu không gian xanh rộng lớn và tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp. Công trình kết hợp hài hòa giữa nét sang trọng cổ điển và các cải tiến hiện đại.

Khu điền trang Ellison - Woodside (California, Mỹ)

(Ảnh: X)

Thuộc sở hữu của tỷ phú Larry Ellison - đồng sáng lập Oracle, khu điền trang này mang đậm phong cách kiến trúc Nhật Bản. Với nhiều hồ nước nhân tạo và không gian thiên nhiên yên tĩnh, Estate là sự giao thoa tinh tế giữa công nghệ và thiên nhiên.

Palazzo di Amore (Beverly Hills, Mỹ)

(Ảnh: YouTube)

Biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải với vườn nho, phòng khiêu vũ và khuôn viên rộng lớn. Thiết kế đối xứng và lối vào hoành tráng giúp Palazzo di Amore luôn nằm trong danh sách những ngôi nhà đẹp nhất thế giới.

Updown Court (Surrey, Anh)

(Ảnh: Business Insider)

Được ví như cung điện hiện đại, Updown Court có hơn 100 phòng, hồ bơi trong nhà và rạp chiếu phim riêng. Kiến trúc của công trình là sự kết hợp ấn tượng giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại. Bên trong nhà là nội thất xa hoa với đá cẩm thạch và các chi tiết mạ vàng.

Xanadu 2.0 - Medina (Washington, Mỹ)

(Ảnh: The Most Expensive Homes)

Thuộc sở hữu của Bill Gates, Xanadu 2.0 là một kỳ tích công nghệ. Ngôi nhà tích hợp năng lượng xanh, các tính năng hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và màn hình nghệ thuật kỹ thuật số. Không gian nội thất được kết hợp giữa sự ấm cúng với những cải tiến hiện đại mang tính tương lai.

Witanhurst (London, Vương quốc Anh)

(Ảnh: The Times)

Là dinh thự tư nhân lớn thứ hai tại London, Witanhurst có tới 90 phòng cùng khu vườn rộng lớn. Công trình kết hợp phong cách Georgian cổ điển với tiện nghi hiện đại, mang vẻ đẹp sang trọng và lịch lãm.