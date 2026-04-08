Nhóm sinh viên lan tỏa nhận thức về rủi ro cờ bạc trực tuyến trong giới trẻ

Sau hơn hai tháng triển khai, chiến dịch “Ngưng Bet Dừng Bết” do nhóm sinh viên ngành Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học FPT TP. HCM thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức của người trẻ về những hệ lụy tiềm ẩn từ cờ bạc trực tuyến.

Nhóm bạn trẻ tham gia sự kiện thực tế của chiến dịch “Ngưng Bet Dừng Bết”, ngày 7/4.

Diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4/2026, chiến dịch hướng đến nhóm đối tượng 18 - 24 tuổi, những người đã và đang tham gia vào các hình thức cờ bạc trực tuyến, nhưng thường không nhìn nhận đây là một hành vi rủi ro, mà chỉ đơn giản xem đó như một cuộc chơi có thể kiểm soát.

Thay vì tiếp cận theo hướng cảnh báo nặng nề, dự án lựa chọn cách truyền tải gần gũi, giúp người trẻ tự nhận diện hành vi và hệ quả.

Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là series video “Ngửa Bài” gồm 3 tập, đăng tải trên nền tảng Facebook và TikTok. Nội dung khai thác các tình huống quen thuộc, qua đó lý giải những cơ chế vận hành và yếu tố tâm lý phía sau các hình thức cờ bạc trực tuyến.

Nội dung của series video “Ngửa Bài” khai thác các tình huống quen thuộc, gần gũi và nêu bật rủi ro hình thức cơ bạc trực tuyến.

Các video được xây dựng với chất liệu đời thường, có yếu tố hài hước, giúp người xem dễ tiếp cận và tự liên hệ với hành vi của mình. Đây cũng là kênh lan tỏa chính, góp phần đưa thông điệp của chiến dịch đến gần hơn với cộng đồng mạng trẻ.

Song song với nội dung trực tuyến, chiến dịch tổ chức booth trải nghiệm “Bingo Bết” trong hai ngày 20–21/3/2026. Thông qua các hoạt động tương tác, người tham gia được đặt vào những tình huống mô phỏng, từ đó hiểu rõ hơn cách các hành vi tưởng chừng vô hại có thể dẫn đến vòng lặp khó kiểm soát.

Ê kíp gồm các bạn sinh viên thực hiện series video nâng cao nhận thức về cờ bạc trực tuyến.

Đỉnh điểm của chiến dịch là sự kiện trải nghiệm “Ngưng Bet Dừng Bết” diễn ra ngày 6 - 7/4/2026. Chương trình được thiết kế theo hành trình nhiều giai đoạn, mô phỏng quá trình người chơi bị cuốn vào cờ bạc trực tuyến – từ cảm giác dễ thắng ban đầu, đến các cơ chế “suýt trúng”, hiệu ứng tâm lý và hệ quả dần bộc lộ.

Khép lại hành trình là phần “Lựa chọn”, nơi người tham gia nhìn lại toàn bộ trải nghiệm và nhận ra mức độ kiểm soát thực sự của mình. Cách tiếp cận này giúp chuyển tải thông điệp một cách trực quan, thay vì áp đặt hay răn đe.

Theo ban tổ chức, chiến dịch đã tiếp cận gần 40.000 lượt trên các nền tảng số, thu hút hơn 12.000 lượt xem cho series video và khoảng 600 lượt tham gia trực tiếp tại các hoạt động trải nghiệm.

Những con số này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người trẻ đối với vấn đề cờ bạc trực tuyến, đồng thời phản ánh hiệu quả của cách truyền thông mang tính trải nghiệm, gần gũi.