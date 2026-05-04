Mẫu xe SUV tích hợp chân vịt điện giúp bơi như thuyền

Phần lớn các mẫu SUV thường được quảng bá với khả năng vượt địa hình ấn tượng, nhưng thực tế chủ yếu dừng ở đường bùn hoặc lội nước nông.

Khi mực nước dâng cao khiến bánh xe mất độ bám, ngay cả những mẫu xe địa hình chuyên dụng cũng khó tiếp tục di chuyển.

Jetour G700 Ark Edition được phát triển nhằm giải quyết giới hạn này. Theo nhà sản xuất, mẫu SUV có thể nổi và di chuyển trên mặt nước nhờ hệ thống chân vịt điện tích hợp, cho phép xe vận hành như một phương tiện "lưỡng cư" trong điều kiện ngập sâu.

Khác với các mẫu xe "lưỡng cư" thử nghiệm truyền thống, G700 Ark Edition được xây dựng trên nền tảng SUV khung rời hoàn chỉnh. Thiết kế tổng thể vẫn giữ dáng dấp của một mẫu xe địa hình cao cấp, hướng tới khả năng sử dụng thực tế.

Khi mực nước vượt quá khả năng lội thông thường, hệ thống sẽ ngắt truyền động tới bánh xe và chuyển năng lượng tới các chân vịt điện.

Hệ thống ổn định của xe sử dụng con quay hồi chuyển giúp xe giữ thăng bằng và định hướng khi nổi trên mặt nước. Nhờ đó, phương tiện không chỉ nổi mà còn có thể chủ động di chuyển và điều hướng.

Jetour cho biết xe được trang bị tiêu chuẩn chống nước IP68 cho các bộ phận quan trọng, cùng hệ thống kiểm soát lực nổi nhằm duy trì trạng thái ổn định, hạn chế nguy cơ lật hoặc trôi tự do.

Ngay cả khi không xét đến khả năng "bơi", G700 Ark Edition vẫn là một mẫu vượt địa hình đáng chú ý.

Xe sử dụng khung gầm rời, trang bị khóa vi sai ba cấp, công suất tối đa công bố lên tới 892 mã lực. Ngoài ra, các tính năng như quay đầu tại chỗ, di chuyển ngang và khả năng lội nước gần 1 mét tiếp tục củng cố năng lực địa hình.

Dù nhu cầu sử dụng thực tế có thể không phổ biến, Jetour định vị khả năng di chuyển trên mặt nước như một tính năng an toàn, đặc biệt trong điều kiện ngập lụt.

Điều này cho thấy xu hướng mở rộng giới hạn công nghệ của các hãng xe Trung Quốc, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường ô tô toàn cầu.