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Nhiều lần ‘lỡ hẹn’, đường nối cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam thi công ra sao? Sau nhiều lần chậm tiến độ, dự án đường 991B nối Quốc lộ 51 với hạ lưu cảng Cái Mép đang tăng tốc thi công, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành trong tháng 9/2026.

Bất động sản trị liệu: Thera Home và lối đi khác biệt tại Việt Nam Giữa lúc thị trường bất động sản dịch chuyển mạnh sang tiêu chuẩn sức khỏe, mô hình căn hộ tích hợp y tế 24/7 Thera Home mở ra một hướng đi hoàn toàn mới.

Khoảnh khắc gây sốt mạng: Kíp 115 dừng xe giữa đường cứu bé trai bất tỉnh Đang trên đường thực hiện nhiệm vụ, kíp cấp cứu 115 Đà Nẵng dừng xe giữa vòng xoay khi phát hiện người phụ nữ chạy ra vẫy tay cầu cứu.

Tin nóng thế giới hôm nay ngày 15/7: Mỹ có thể áp thuế 500% một số nước Tổng hợp tin tức thế giới ngày 15/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Mỹ - Iran, dự luật áp thuế 500% với đối tác mua năng lượng Nga, robot chiến đấu Ukraine.

Chuẩn sống của giới chuyên gia đang thay đổi cùng nhịp phát triển đô thị Hiện nay, nhóm chuyên gia, nhà quản lý và người trẻ thành đạt đang ưu tiên những không gian sống giúp cân bằng giữa công việc, sức khỏe và cuộc sống gia đình.

Nữ công nhân không tin mình trúng 100 triệu đồng từ một chai Number 1 Đang làm việc tại xưởng gỗ ở Đồng Nai, chị Trần Thị Mỹ Lệ nhận được tin nhắn báo trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng từ chương trình "Xé ngay trúng liền".

Giá lúa gạo hôm nay 15/7: Lúa tươi tăng 500 đồng/kg, gạo ổn định Giá lúa gạo hôm nay 15/7 tại thị trường trong nước ghi nhận các loại lúa tươi tăng khoảng 500 đồng/kg, giá gạo đi ngang.

Lịch nộp lệ phí xét tuyển đại học 2026 từ 15/7: Thí sinh 34 tỉnh thành cần lưu ý Từ 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh cả nước phải nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến được Bộ GD&ĐT chia lịch theo 34 tỉnh, thành để tránh quá tải.

Cầu thủ, HLV chỉ trích FIFA bị phạt sau World Cup 2026 Trước làn sóng chỉ trích về công tác trọng tài tại World Cup 2026, FIFA có thể sẽ đưa ra hàng loạt án phạt sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khép lại.

Giá cà phê hôm nay 15/7/2026: Tăng, giảm trái chiều Giá cà phê hôm nay 15/7/2026 ghi nhận diễn biến trái chiều trên các sàn giao dịch quốc tế với Robusta tăng nhẹ còn Arabica tiếp tục giảm.

7,18 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học, hơn 2,36 triệu vào nhóm ngành STEM Hệ thống tuyển sinh Bộ GD&ĐT ghi nhận hơn 874.000 thí sinh với 7,18 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, trong đó ngành STEM có hơn 2,36 triệu nguyện vọng.

Thống kê đáng chú ý trận Anh vs Argentina: Lịch sử đối đầu ủng hộ 'Tam sư' Số liệu thống kê đáng chú ý trận Anh vs Argentina: Phân tích dữ liệu phong độ, đối đầu, bàn thắng, thẻ phạt, phạt góc và các chỉ số trước trận Anh vs Argentina.

Đề xuất hình thành mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông Tập đoàn xuất bản - truyền thông hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, có mối quan hệ qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp, trong đó công ty mẹ là nhà xuất bản.

Cách làm sạch gối ôm dáng dài mà không cần giặt Gối ôm thấm trực tiếp mồ hôi, tích tụ các chất bã nhờn từ da nhưng ít được giặt vì kích thước dài gây trở ngại; thật ra có nhiều cách làm sạch nó mà không cần giặt.