Nhiều lần ‘lỡ hẹn’, đường nối cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam thi công ra sao?

Đường 991B là tuyến giao thông trọng điểm kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với Quốc lộ 51, các khu công nghiệp và trung tâm logistics của khu vực. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng hình thành hành lang vận tải chiến lược, góp phần giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu và nâng cao năng lực khai thác của cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.
Dự án được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) phê duyệt năm 2016, có tổng chiều dài khoảng 9,73 km với tổng mức đầu tư hơn 3.044 tỷ đồng. Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang từ 35 m đến 44,5m, phần cầu rộng 20m.
Trên tuyến xây dựng nhiều công trình cầu lớn gồm cầu vượt Quốc lộ 51 dài 664,2 m, cầu Rạch Tre dài 83,82 m, cầu Mỏ Nhát dài 766,5 m, cầu Rạch Ông dài 393,3 m cùng các nút giao với Quốc lộ 51 và đường 965. Dự án sử dụng khoảng 36,42 ha đất, ảnh hưởng đến 216 hộ dân và tổ chức.
Mặc dù được khởi công từ nhiều năm trước, dự án vẫn chưa thể hoàn thành do gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Một trong những nguyên nhân chính là tình trạng thiếu cát san lấp và đá xây dựng, khiến nhiều hạng mục không thể thi công theo kế hoạch.
Bên cạnh đó, tuyến đi qua khu vực nền đất yếu, địa chất phức tạp và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết. Trong mùa mưa kéo dài, việc thi công nền đường, móng cầu và mặt đường gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng kỹ thuật.
Đến nay, các khó khăn cơ bản từng bước được tháo gỡ, các nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án gồm hai gói thầu xây lắp chính là gói thầu số 36 và gói thầu số 37.
Đối với gói thầu số 36, đoạn từ đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đến cầu Mỏ Nhát, phần đường đã đạt khoảng 90% khối lượng theo hợp đồng. Nhà thầu đã hoàn thành nền đường, xử lý nền đất yếu, thi công lớp cấp phối đá dăm, cấp phối đá dăm gia cố xi măng và đã thảm bê tông nhựa được khoảng 1,91/3,7 km.
Ở phần cầu, cầu Rạch Ông và cầu Mỏ Nhát đã hoàn thành 100%. Tổng giá trị sản lượng của gói thầu đạt khoảng 1.573,85/1.613,62 tỷ đồng, tương đương khoảng 97% giá trị hợp đồng (không bao gồm dự phòng).
Đối với gói thầu số 37, từ đầu tuyến đến cầu Mỏ Nhát, phần đường đạt trên 70% khối lượng hợp đồng. Nhà thầu đã hoàn thành nền đường, xử lý nền đất yếu, thi công cấp phối đá dăm và đang triển khai các lớp móng gia cố xi măng. Khối lượng bê tông nhựa đã hoàn thành khoảng 0,9/4,7 km.
Trong khi đó, cầu vượt Quốc lộ 51 đã đạt khoảng 99%, hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt cầu, lắp đặt khe co giãn và lan can. Cầu Rạch Tre đạt khoảng 85% khối lượng. Giá trị sản lượng của gói thầu đạt khoảng 588,24/709,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 83%. Theo chủ đầu tư, lũy kế giá trị thực hiện toàn dự án đến nay đạt khoảng 2.161/2.323 tỷ đồng, tương đương khoảng 93% giá trị xây lắp.
Hiện trên công trường có 7 nhà thầu chính và 5 nhà thầu phụ tập trung thi công các hạng mục còn lại. Phần cầu cơ bản đã hoàn thành, trong khi phần đường đang được đẩy nhanh thi công móng mặt đường. Đến nay, toàn tuyến đã thảm bê tông nhựa khoảng 3 km trên tổng chiều dài gần 9,7 km. Các đơn vị thi công đang phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án trong tháng 9/2026.
Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án thu hồi khoảng 35,77 ha đất. Đến nay, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định bồi thường và chi trả cho 216 hộ dân, tổ chức. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 3 hộ dân chưa được phê duyệt phương án bồi thường.
Ngoài ra, còn 3 tổ chức có diện tích đất liên quan gồm phần đất công, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi và Ban thôn Phước Long chưa hoàn tất thủ tục bồi thường. Theo chủ đầu tư, UBND phường Tân Hải đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt kinh phí, làm cơ sở chi trả và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.
Đánh giá về tiến độ hiện nay, chủ đầu tư cho biết các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Khi đưa vào khai thác, đường 991B sẽ trở thành trục giao thông chiến lược kết nối trực tiếp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với Quốc lộ 51, các khu công nghiệp và trung tâm logistics, góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
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