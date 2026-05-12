Nhiễm virus Hanta từ chuột: Nguy cơ suy đa tạng và những lưu ý điều trị sống còn

Nhiễm virus Hanta có chữa được không?

Theo hệ thống tiêm chủng VNVC, hiện chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu hoặc vaccine được cấp phép để điều trị và phòng bệnh do Hantavirus.

Việc điều trị hiện chủ yếu tập trung vào chăm sóc hỗ trợ, kiểm soát triệu chứng và xử lý biến chứng, đặc biệt ở hệ hô hấp, tim mạch và thận - những cơ quan thường bị ảnh hưởng nặng khi nhiễm virus này.

Tùy vào mức độ bệnh và thể lâm sàng, bác sĩ sẽ chỉ định các phương pháp điều trị phù hợp.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường được điều trị triệu chứng như: Hạ sốt, giảm đau, bù nước và điện giải phù hợp. Đây là bước giúp người bệnh giảm khó chịu và duy trì thể trạng trong quá trình theo dõi.

Bệnh nhân cần được theo dõi sát về huyết động, truyền dịch thận trọng và hỗ trợ hô hấp. Với các trường hợp nặng (đặc biệt thể HPS), cần chuyển sớm đến khoa hồi sức tích cực (ICU).

Can thiệp chuyên sâu: Nếu bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể cần các biện pháp hồi sức chuyên sâu như có thể cần thở máy, dùng thuốc vận mạch, kiểm soát dịch chặt chẽ. Trong trường hợp nặng có thể áp dụng ECMO (oxy hóa máu ngoài cơ thể) để hỗ trợ tim phổi.

Nếu xảy ra suy thận nặng (thể HFRS), người bệnh có thể cần lọc máu.

Điều trị người nhiễm virus Hanta hiện chủ yếu tập trung vào chăm sóc hỗ trợ, kiểm soát triệu chứng và xử lý biến chứng (Ảnh minh họa)

Một số biện pháp phòng ngừa nhiễm Hantavirus hiệu quả

Để giảm nguy cơ nhiễm virus Hanta, đặc biệt tại những khu vực có nhiều chuột hoặc điều kiện vệ sinh kém, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh sau:

Vệ sinh nhà cửa, văn phòng

Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, văn phòng, kho bãi sạch sẽ, khô thoáng để hạn chế nơi trú ẩn của chuột. Khi phát hiện khu vực có dấu vết gặm nhấm, cần xử lý đúng cách như mở cửa thông gió, đeo khẩu trang và găng tay, đồng thời làm ẩm khu vực nghi ngờ bằng dung dịch khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa trước khi vệ sinh, tránh làm phát tán bụi chứa virus vào không khí.

Sử dụng bẫy và che kín nơi chuột xâm nhập

Chủ động bịt kín các khe hở, lỗ thông, đường dẫn mà chuột có thể chui vào nhà. Sử dụng bẫy khi cần thiết để kiểm soát số lượng chuột. Đồng thời, bảo quản thực phẩm và nước uống trong hộp kín, không để lộ thức ăn ra ngoài và thu gom rác thải hằng ngày để tránh thu hút loài gặm nhấm.

Tránh xử lý phân chuột bằng chổi quét khô, máy hút bụi

Tuyệt đối tránh quét khô hoặc sử dụng máy hút bụi, máy thổi tại nơi có phân, nước tiểu hoặc tổ chuột. Những hành động này có thể làm virus phát tán trong không khí dưới dạng bụi khí dung, làm tăng nguy cơ hít phải mầm bệnh.

Rửa tay thường xuyên

Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi dọn dẹp, xử lý rác thải, tiếp xúc với chuột hoặc làm việc trong môi trường có nguy cơ. Đây là biện pháp đơn giản nhưng rất quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm gián tiếp.

Đến bệnh viện khi có dấu hiệu bất thường

Sau khi tiếp xúc với chuột hoặc môi trường nghi ngờ, nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, chóng mặt, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy, cần đến ngay cơ sở y tế. Đồng thời, thông báo rõ tiền sử phơi nhiễm với loài gặm nhấm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.