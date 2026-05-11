Người sống sót sau nhiễm virus Hanta mô tả 'địa ngục' hôn mê và suy đa cơ quan

Đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius - khởi hành từ Argentina hướng đến Nam Cực rồi băng qua Đại Tây Dương - đã làm dấy lên lo ngại về mối đe dọa sức khỏe toàn cầu tiềm tàng.

Con tàu chở gần 150 người, trong đó ít nhất 3 hành khách tử vong và nhiều người khác bị bệnh. Giới chức y tế tại các quốc gia có công dân trên tàu đang theo dõi hành khách trở về từ chuyến tàu này.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Người sống sót kể lại căn bệnh hiếm gặp

Debbie Zepparian nhiễm virus Hanta vào năm 2011 khi dọn chuồng gà tại trang trại ở Montana, sau khi tiếp xúc với phân chuột trong khoảng 5 phút. Bà mô tả trải nghiệm chiến đấu với virus này giống như “địa ngục”.

“Tôi nghĩ ‘địa ngục’ là từ phù hợp. Những người trên con tàu đó khiến tôi đau lòng. Tôi luôn xúc động”, Zepparian nói. Zepparian cho biết ban đầu bà bị mệt mỏi, sau đó đau khắp cơ thể và cuối cùng phải nhập viện, nơi tim bà đã “ngừng đập” hai lần.

“Tôi nghĩ mình bị cúm. Nhưng rồi cơn đau chuyển thành đau nửa đầu. Sang tuần thứ hai, tôi bắt đầu mê sảng. Tôi phản ứng dữ dội với mọi thứ xung quanh - ánh sáng, âm thanh”, bà nói, đồng thời cho biết có lúc mình hành xử như một “con linh miêu bị dại”.

Zepparian cho biết bà đã phải dùng máy thở khoảng hai tuần trong trạng thái hôn mê nhân tạo. Dù sống sót, bà vẫn chịu tổn thương lâu dài ở tủy sống và hệ thần kinh.

“Tôi bị mất trí nhớ nghiêm trọng, đặc biệt là trí nhớ ngắn hạn. Từ đó đến nay tôi tàn tật. Tôi không thể sắp xếp các mẫu hình hay làm một số việc nhất định vì hậu quả của cơn hôn mê. Trong thời gian hôn mê, tất cả cơ quan nội tạng của tôi đều suy, tim bị phình to, cơ thể sưng lên gấp đôi kích thước bình thường. Tôi thậm chí còn phải phẫu thuật tụy khi đang hôn mê. Sau này tôi mới biết hết những chuyện đó”, bà nói.

Dù vẫn còn nhiều di chứng, Zepparian nhấn mạnh rằng mọi người không nên hoảng loạn và nghĩ virus Hanta sẽ trở thành đại dịch như COVID-19.

“Tôi muốn mọi người biết rằng vẫn có hy vọng…xin đừng hoảng sợ. Nó cực kỳ hiếm gặp. Khả năng bị sét đánh còn cao hơn”, bà nói.

Theo CDC, xác suất bị sét đánh mỗi năm là 1/15.300, trong khi khả năng nhiễm virus Hanta thấp hơn rất nhiều. Trước đợt bùng phát trên tàu du lịch này, chỉ có 864 ca được ghi nhận trong gần 30 năm, từ 1993 đến 2022, theo Hiệp hội Phổi Mỹ.

Người đàn ông Canada suýt chết vì virus Hanta

Đợt bùng phát virus Hanta trên một tàu du lịch ở Đại Tây Dương cũng gợi lại ký ức đau buồn cho một người đàn ông ở British Columbia, Canada, người từng suýt chết vì loại virus hiếm gặp này ba năm trước. Lorne Warburton cho biết mọi chuyện bắt đầu bằng cơn đau đầu dữ dội và ớn lạnh “xuất hiện từ hư không”. “Tôi uống Advil liên tục như ăn kẹo. Cơn đau đầu khủng khiếp”, ông nói.

Ông đến phòng khám địa phương ở Pemberton, British Columbia, nhưng các bác sĩ không xác định được nguyên nhân. Khi triệu chứng chuyển nặng nhanh chóng, Warburton tin rằng ông có thể đã chết trên giường nếu không kịp quay lại phòng khám.

Ông được trực thăng đưa tới bệnh viện Lions Gate ở North Vancouver. “Người ta phát hiện tôi bị nhiễm trùng huyết, thận suy, phổi đầy dịch”, ông kể. Sau đó ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vancouver, nơi xét nghiệm xác nhận dương tính với virus Hanta và phải dùng hệ thống hỗ trợ sự sống trong nhiều ngày.

Ông xuất viện sau 2 tuần nhưng mất gần một năm rưỡi mới hồi phục hoàn toàn. “Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì còn sống. Giờ tôi không dám xem nhẹ bất cứ điều gì”, ông nói.

Dù hiếm gặp, loại virus lây từ loài gặm nhấm này có thể gây bệnh nghiêm trọng, thậm chí tử vong ở người. Dạng phổ biến nhất tại Bắc Mỹ là hội chứng phổi do virus Hanta (HPS), bệnh hô hấp nặng thường khởi phát bằng triệu chứng giống cúm và có tỷ lệ tử vong lên tới 50%, theo WHO.

Từ năm 1989 đến 2020, Canada chỉ ghi nhận 143 ca HPS được xác nhận. Trung bình mỗi năm cả nước chỉ có khoảng 4 - 5 ca. Trong số đó, 34 người đã tử vong.