Ông Trump: Thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang ‘nguy kịch’

Iran đã kêu gọi chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon - nơi đồng minh của Mỹ là Israel đang chiến đấu chống lại lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Tehran cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột gây ra, chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, đảm bảo không có thêm cuộc tấn công nào nữa và nối lại việc bán dầu của Iran.

Cùng với đó, Tehran nhấn mạnh chủ quyền của mình đối với eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển 1/5 nguồn cung dầu khí của thế giới.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng phản ứng của Iran đe dọa đến thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 7/4.

Mỹ đề xuất chấm dứt giao tranh trước khi bắt đầu đàm phán về các vấn đề gây tranh cãi hơn, bao gồm cả chương trình hạt nhân của Iran.

Hôm 11/5, Tehran lên tiếng bảo vệ lập trường của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei thông tin: "Yêu cầu của chúng tôi là chính đáng".

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định quân đội Iran sẵn sàng đáp trả thích đáng với mọi hành vi gây hấn. Mọi chiến lược hay quyết định sai lầm được đưa ra đều dẫn đến những hậu quả sai lầm tệ hại. Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản và sẽ khiến kẻ thù phải kinh ngạc.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, những tuyên bố cứng rắn của Iran cho thấy triển vọng khôi phục đàm phán Mỹ - Iran trong ngắn hạn là rất thách thức. Vòng hòa đàm tiếp theo giữa hai bên nếu có thể nối lại, sẽ chỉ diễn ra sau chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Trung Quốc giữa tuần này.

Hiện tại, giá dầu Brent tăng 3% lên hơn 104 USD/thùng, do tình trạng bế tắc khiến eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa hoàn toàn.

Trước khi xung đột tại Trung Đông bắt đầu vào 28/2, tuyến đường thủy này vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Sự gián đoạn do eo biển gần như bị đóng cửa buộc nhiều nhà sản xuất dầu phải cắt giảm xuất khẩu và sản lượng dầu của OPEC tiếp tục giảm trong tháng 4 xuống mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ.

Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với cá nhân và công ty mà họ cho là đang giúp Iran vận chuyển dầu sang Trung Quốc, một phần trong nỗ lực cắt đứt nguồn tài trợ cho chương trình quân sự và hạt nhân của Tehran, đồng thời cảnh báo các ngân hàng về những nỗ lực né tránh hạn chế hiện có.