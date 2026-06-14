Nhan sắc mỹ nhân cao 1m8 đại diện Việt Nam thi Miss Globe 2026

Đến với đấu trường quốc tế, người đẹp cho biết cảm thấy vui và hạnh phúc nhưng cũng có không ít áp lực. Tuy nhiên, cô nghĩ nên biến những áp lực thành động lực để cố gắng trau dồi bản thân nhiều hơn.