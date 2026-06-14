Nhan sắc mỹ nhân cao 1m8 đại diện Việt Nam thi Miss Globe 2026
Hoa hậu Nguyễn Thu Thảo nhận được chú ý khi đại diện Việt Nam tham dự Miss Globe 2026 (Hoa hậu Hoàn cầu) sẽ diễn ra vào tháng 10 tại Thái Lan.
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