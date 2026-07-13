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Xuất bản ngày 13/07/2026 01:39 PM
Xuất bản ngày 13/07/2026 01:39 PM

Á hậu Việt vừa được thăng quân hàm Thượng úy ở tuổi 23

Ngọc Thanh
Ngọc Thanh
(VTC News) -

Nàng hậu Việt này gây bất ngờ cho khán giả khi tiếp tục được thăng quân hàm Thượng úy trước niên hạn.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh thông báo vừa được thăng quân hàm Thượng úy. Trước đó, hành trình công tác của Châu Anh cũng ghi nhận những dấu mốc đáng chú ý.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh thông báo vừa được thăng quân hàm Thượng úy. Trước đó, hành trình công tác của Châu Anh cũng ghi nhận những dấu mốc đáng chú ý.

Theo nàng hậu, mỗi lần được thăng quân hàm là dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của mỗi cán bộ nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo nàng hậu, mỗi lần được thăng quân hàm là dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của mỗi cán bộ nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tháng 9/2025, cô được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng bằng khen và quyết định thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn. Trước đó, tại thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp đang mang quân hàm Thiếu úy.

Tháng 9/2025, cô được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng bằng khen và quyết định thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn. Trước đó, tại thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp đang mang quân hàm Thiếu úy.

Trần Ngọc Châu Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội. Người đẹp đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng chiều cao 1m7, gương mặt khả ái, phong thái khỏe khoắn.

Trần Ngọc Châu Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội. Người đẹp đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng chiều cao 1m7, gương mặt khả ái, phong thái khỏe khoắn.

Cô là trợ giảng tại khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, hiện theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Cô là trợ giảng tại khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, hiện theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Là nữ quân nhân đầu tiên giành giải Á hậu, Châu Anh cảm thấy đây là sự may mắn và cũng là dấu mốc đặc biệt. Cô mong muốn góp phần lan tỏa hình ảnh người nữ thanh niên Việt Nam đẹp, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và kỷ cương.

Là nữ quân nhân đầu tiên giành giải Á hậu, Châu Anh cảm thấy đây là sự may mắn và cũng là dấu mốc đặc biệt. Cô mong muốn góp phần lan tỏa hình ảnh người nữ thanh niên Việt Nam đẹp, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và kỷ cương.

Thời gian qua, người đẹp tích cực hoạt động với vai trò đương kim Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô tham gia nhiều hoạt động từ thiện, xã hội và góp mặt trong những sự kiện lớn như Lễ diễu binh, diễu hành A80.

Thời gian qua, người đẹp tích cực hoạt động với vai trò đương kim Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô tham gia nhiều hoạt động từ thiện, xã hội và góp mặt trong những sự kiện lớn như Lễ diễu binh, diễu hành A80.

Cuối tháng 6/2026, nàng hậu thử sức diễn xuất trong MV "Công tử văn thơ" của Mono. Cô thể hiện nhân vật lấy cảm hứng từ hình ảnh phụ nữ Bắc Bộ xưa, từng xuất hiện trong tranh lụa của họa sĩ Mai Trung Thứ.

Cuối tháng 6/2026, nàng hậu thử sức diễn xuất trong MV “Công tử văn thơ” của Mono. Cô thể hiện nhân vật lấy cảm hứng từ hình ảnh phụ nữ Bắc Bộ xưa, từng xuất hiện trong tranh lụa của họa sĩ Mai Trung Thứ.

Khác với nhiều người đẹp lựa chọn hoạt động nghệ thuật liên tục, Châu Anh xuất hiện chọn lọc sau hơn một năm đăng quang.

Khác với nhiều người đẹp lựa chọn hoạt động nghệ thuật liên tục, Châu Anh xuất hiện chọn lọc sau hơn một năm đăng quang.

Trong dịp kỷ niệm 1 năm có danh hiệu, Châu Anh thừa nhận may mắn khi được trao cơ hội để học hỏi, trưởng thành và dùng tiếng nói của mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng.

Trong dịp kỷ niệm 1 năm có danh hiệu, Châu Anh thừa nhận may mắn khi được trao cơ hội để học hỏi, trưởng thành và dùng tiếng nói của mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng.

"Từ trái tim của một người lính trẻ mang trong mình tình yêu nghệ thuật, một năm qua đối với em là một hành trình của trách nhiệm, sự cống hiến và ngập tràn lòng biết ơn", cô tâm sự.

“Từ trái tim của một người lính trẻ mang trong mình tình yêu nghệ thuật, một năm qua đối với em là một hành trình của trách nhiệm, sự cống hiến và ngập tràn lòng biết ơn”, cô tâm sự.

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