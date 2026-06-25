Nhận định, dự đoán tỷ số Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ: Chủ nhà giữ mạch thắng

(VTC News) -

Mỹ chắc chắn giữ ngôi đầu bảng D sau 2 chiến thắng. Trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ không còn ảnh hưởng tới vị trí của đội chủ nhà, nhưng là cơ hội để thầy trò HLV Mauricio Pochettino giữ nhịp trước vòng 1/16.

Thổ Nhĩ Kỳ ở chiều ngược lại đã bị loại. Đội bóng của HLV Vincenzo Montella thua Australia 0-2, thua Paraguay 0-1 và chưa ghi bàn. Theo thuật toán mô phỏng kết quả trận đấu của Opta, tỷ lệ thắng của đội tuyển Mỹ là 47,7%, Thổ Nhĩ Kỳ thắng 29,3%, khả năng hòa là 23%.

Thông tin nhanh trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ Thời gian: 9h ngày 26/6. Sân: SoFi Stadium, Inglewood, Mỹ. Giải đấu: Bảng D World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ

Cục diện bảng D không còn tạo áp lực cho Mỹ. Đội chủ nhà thắng Paraguay 4-1, Australia 2-0, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Đây là lần đầu tiên Mỹ thắng 2 trận đầu ở World Cup kể từ năm 1930.

Thổ Nhĩ Kỳ gây thất vọng lớn. Họ sở hữu Arda Guler, Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz nhưng rời giải sau 2 lượt trận. Trước Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ cầm bóng 78,6%, dứt điểm 32 lần nhưng không ghi bàn.

Thổ Nhĩ Kỳ đấu với Mỹ ở lượt trận thứ 3 vòng bảng World Cup 2026.

Trận này vì vậy phụ thuộc nhiều vào thái độ của Mỹ sau khi đã chắc ngôi đầu. Nếu Pochettino xoay tua mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ có thêm cơ hội kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, Mỹ vẫn có tốc độ chuyển trạng thái tốt với Reyna, McKennie, Dest hoặc Haji Wright.

Phong độ Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ toàn thua 2 trận, ghi 0 bàn và thủng lưới 3 lần. Điểm đáng lo không phải số cơ hội, mà là chất lượng dứt điểm. Họ đã tung ra 62 cú sút tại World Cup 2026 nhưng chưa có bàn thắng.

Kenan Yildiz là hình ảnh tiêu biểu cho vấn đề này. Anh dẫn đầu đội ở số cú sút, số lần chạm bóng trong vòng cấm và rê bóng thành công, nhưng chỉ có 1 cú sút trúng đích sau 12 lần dứt điểm.

Khi đã hết cơ hội đi tiếp, Thổ Nhĩ Kỳ có thể chơi thoáng hơn. Arda Guler và Calhanoglu cần tạo ra các đường chuyền rõ ràng hơn thay vì để hàng công tiếp tục dứt điểm trong tư thế khó.

Đội tuyển Mỹ chắc chắn đứng đầu bảng D. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Mỹ

Đội tuyển Mỹ toàn thắng 2 trận đầu, ghi 6 bàn. Năm trong số đó đến ở hiệp 1, cho thấy đội chủ nhà nhập cuộc rất tốt và giải quyết trận đấu sớm.

Folarin Balogun lập cú đúp trước Paraguay. Alex Freeman ghi bàn vào lưới Australia và là cầu thủ Mỹ duy nhất có cả bàn thắng lẫn kiến tạo tại World Cup 2026. Hàng công Mỹ không phụ thuộc hoàn toàn vào Christian Pulisic.

Điểm cần theo dõi là mức độ xoay tua. Mỹ đã chắc ngôi đầu bảng xếp hạng nên Pochettino có thể giữ sức cho một số trụ cột. Dù vậy, đội hình dự bị của Mỹ vẫn đủ chất lượng để gây áp lực trước hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa ghi bàn ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có Yunus Akgun bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương nhẹ. HLV Montella nhiều khả năng vẫn dùng nhóm sáng tạo gồm Arda Guler, Kenan Yildiz, Hakan Calhanoglu và Kerem Akturkoglu hoặc Deniz Gul.

Mỹ có thể xoay tua do đã chắc ngôi đầu. Christian Pulisic và Cristian Roldan bỏ ngỏ khả năng ra sân. Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards và Antonee Robinson đều có thẻ vàng nên có thể được nghỉ.

Đội hình dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Kokcu; Baris Yilmaz, Arda Guler, Kenan Yildiz; Deniz Gul.

Mỹ: Freese; Freeman, McKenzie, Miles Robinson, Trusty; Berhalter, Tillman; Dest, McKennie, Reyna; Haji Wright.

Dự đoán tỷ số Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ

Dự đoán Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ: Đội nào thắng?

Các chỉ báo chuyên môn nghiêng về Mỹ, nhưng không ở mức chênh lệch quá lớn. Mỹ có phong độ tốt hơn, hàng công hiệu quả hơn và lợi thế sân nhà. Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại, nhưng chính điều đó có thể giúp họ chơi bớt nặng nề.

Xu hướng bàn thắng ở mức trung bình cao. Mỹ ghi 6 bàn sau 2 trận, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tạo nhiều cú sút nhưng xử lý tệ ở tình huống quyết định. Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa ghi bàn, nhưng số cú sút trước Paraguay cho thấy họ không thiếu khả năng đưa bóng đến khu vực nguy hiểm. Mỹ cũng có thể giảm độ chắc chắn nếu thay nhiều vị trí ở hàng thủ. Đây có thể là trận đấu mở cho khả năng cả 2 đội ghi bàn.

Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra nhiều phạt góc trong 2 trận đầu tiên nhờ việc kiểm soát bóng vượt trội và tấn công biên. Mỹ có nhiều hướng tạo phạt góc từ tốc độ của Dest, Reyna hoặc các pha chuyển trạng thái.

Mỹ vẫn là đội có cơ sở thắng cao hơn nhờ hiệu suất và chiều sâu đội hình. Thổ Nhĩ Kỳ có thể ghi bàn danh dự, nhưng khó giữ sạch lưới trước đội chủ nhà.

Dự đoán kết quả: Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Mỹ.