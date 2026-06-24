Nhận định, dự đoán tỷ số Nhật Bản vs Thụy Điển: Ueda át vía Isak, Gyokeres

(VTC News) -

Nhật Bản bước vào lượt cuối bảng F World Cup 2026 với vị thế thuận lợi hơn Thụy Điển. Đội bóng châu Á có 4 điểm sau 2 trận, cùng hiệu số +4 như Hà Lan, trong khi Thụy Điển đứng thứ ba với 3 điểm và hiệu số 0.

Trận Nhật Bản vs Thụy Điển diễn ra lúc 6h ngày 26/6 trên sân AT&T Stadium, Arlington. Tỷ số hòa đủ giúp Nhật Bản bảo đảm vị trí trong nhóm 2 đội dẫn đầu. Thụy Điển cũng có thể đi tiếp với 3 điểm, nhưng vị trí thứ ba đi kèm rủi ro.

Thông tin nhanh trận Nhật Bản vs Thụy Điển Thời gian: 6h ngày 26/6. Sân: AT&T Stadium, Arlington, Mỹ. Giải đấu: Bảng F World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Nhận định bóng đá Nhật Bản vs Thụy Điển

Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2 ở trận ra quân, sau đó thắng Tunisia 4-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hajime Moriyasu tiến gần vòng 1/16 và còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng F.

Điều đáng chú ý là Nhật Bản cho thấy khả năng điều chỉnh trạng thái trận đấu rất tốt. Trước Hà Lan, họ hai lần bị dẫn bàn nhưng vẫn gỡ hòa. Gặp Tunisia, Nhật Bản ghi bàn sớm, kiểm soát nhịp độ và không để đối thủ tạo ra nhiều sức ép rõ ràng. Đây là sự khác biệt lớn so với Thụy Điển, đội bóng sở hữu những tiền đạo xuất sắc nhưng lại không thể lấy công bù thủ.

Nhật Bản đấu với Thuỵ Điển ở lượt trận thứ 3 bảng F World Cup 2026.

Trận đấu này đặt Thụy Điển trước lựa chọn khó. Nếu chơi phản công như mọi khi, họ có thể giữ trận đấu trong tầm kiểm soát nhưng khó tạo đủ áp lực để thắng. Tấn công áp đặt lại không phải sở trường của họ, trong khi hàng thủ yếu kém rất dễ bị khai thác.

Nhật Bản không cần biến trận đấu thành cuộc đua thể lực. Họ có thể đá chậm hơn, kéo Thụy Điển ra khỏi khối phòng ngự rồi tấn công vào khoảng trống sau lưng hai biên. Khi đối thủ buộc phải tính đến chiến thắng, ưu thế của Nhật Bản nằm ở quyền lựa chọn nhịp độ.

Phong độ Nhật Bản

Nhật Bản có 4 điểm sau 2 trận, ghi 6 bàn và thủng lưới 2 lần. Trận hòa Hà Lan 2-2 cho thấy khả năng chịu áp lực tốt, còn chiến thắng Tunisia 4-0 là màn trình diễn hoàn chỉnh hơn về tổ chức tấn công.

Nhật Bản thắng đậm Tunisia ở lượt trận thứ hai. (Ảnh: Reuters)

Ayase Ueda là điểm sáng lớn nhất ở lượt hai. Tiền đạo của Feyenoord ghi 2 bàn và kiến tạo 1 lần trước Tunisia. Anh không chỉ là người kết thúc tình huống, mà còn hỗ trợ pressing tuyến đầu và làm điểm nhận bóng cho các vệ tinh phía sau. Khi Ueda hoạt động hiệu quả, Nhật Bản có thêm chiều sâu trong các pha tấn công trực diện.

Daichi Kamada cũng có vai trò quan trọng. Anh ghi bàn ngay phút thứ 4 trước Tunisia, bàn thắng sớm nhất của Nhật Bản trong lịch sử World Cup. Trước Hà Lan, Kamada cũng ghi bàn ở phút 88, giúp Nhật Bản giữ lại 1 điểm. Hai pha lập công trong 2 trận cho thấy Kamada đang có điểm rơi rất tốt ở các khu vực giữa tuyến.

Phong độ Thụy Điển

Thụy Điển là đội khó đoán nhất bảng F sau 2 lượt trận. Họ thắng Tunisia 5-1 ở trận đầu tiên, nhưng thua Hà Lan 1-5 ở lượt hai. Cùng một tỷ số 5-1 xuất hiện theo hai chiều khác nhau, khiến việc đánh giá sức mạnh của Thụy Điển trở nên phức tạp hơn.

Thuỵ Điển thua đậm Hà Lan 0-5. (Ảnh: Reuters)

Hàng công vẫn là phần đáng tin nhất. Isak, Gyokeres, Yasin Ayari, Mattias Svanberg và Anthony Elanga đều đã ghi bàn tại World Cup 2026. Với Isak và Gyokeres, Thụy Điển có hai tiền đạo đủ khả năng giữ bóng, xoay lưng làm tường và tấn công vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh.

Hệ thống phòng ngự mới là vấn đề lớn. Trận thua Hà Lan cho thấy Thụy Điển rất dễ bị tổn thương khi đối thủ đưa bóng nhanh vào lưng tuyến phòng ngự. Nhật Bản không có sức mạnh thể chất kiểu Hà Lan, nhưng lại có tốc độ phối hợp ngắn và những cầu thủ biết di chuyển giữa các lớp phòng ngự. Đây là kiểu thử thách khác, không dễ chịu hơn Hà Lan.

Thông tin lực lượng Nhật Bản vs Thụy Điển

Nhật Bản không có đội trưởng Wataru Endo trong toàn bộ giải đấu. Đây là tổn thất lớn ở tuyến giữa, nhưng HLV Hajime Moriyasu đã tìm được phương án vận hành ổn định hơn sau 2 lượt trận. Joel Chima Fujita, Ao Tanaka hoặc Sano có thể tiếp tục giữ vai trò cân bằng phía sau nhóm tấn công.

Takefusa Kubo gặp vấn đề ở đầu gối sau trận hòa Hà Lan và chưa chắc đá chính. Shuto Machino cũng chưa ra sân vì vấn đề thể trạng. Trong bối cảnh đó, Junya Ito, Ritsu Doan, Keito Nakamura và Daichi Kamada là những lựa chọn quan trọng ở các vị trí hỗ trợ Ueda.

Thụy Điển có thể thay đổi sau trận thua Hà Lan. Anthony Elanga ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị và có cơ hội đá chính. Lucas Bergvall cũng là phương án được cân nhắc để làm mới tuyến giữa, nơi Thụy Điển cần thêm khả năng thoát pressing và đưa bóng lên cho Isak, Gyokeres.

Đội hình dự kiến Nhật Bản vs Thụy Điển

Nhật Bản: Suzuki; Tomiyasu, Itakura, Ito; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Junya Ito, Kamada, Ueda.

Thụy Điển: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Elanga, Bergvall, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Gyokeres, Isak.

Dự đoán tỷ số Nhật Bản vs Thụy Điển

Dự đoán Nhật Bản - Thụy Điển: Đội nào thắng?

Trận đấu có thể được quyết định bởi thời điểm Thụy Điển chấp nhận rủi ro. Thụy Điển vẫn đủ chất lượng để ghi bàn. Isak và Gyokeres là cặp tiền đạo mạnh về thể chất, xử lý tốt trong vòng cấm và có thể gây áp lực lên hàng thủ Nhật Bản bằng những pha bóng trực diện. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Graham Potter phải giải quyết cùng lúc hai việc: Tấn công đủ nhiều để thắng, nhưng không để Nhật Bản phản đòn vào khoảng trống.

Nhật Bản không nhất thiết phải áp đảo. Họ chỉ cần kiểm soát tốt các đoạn chuyển trạng thái, tận dụng một vài pha tăng tốc ở biên và giữ sự tập trung trước bóng bổng của Thụy Điển. Trong thế trận như vậy, đại diện châu Á có nhiều cơ sở hơn để giành kết quả có lợi.

Dự đoán kết quả: Nhật Bản 2-1 Thụy Điển.