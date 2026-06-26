(VTC News) -

Na Uy và Pháp đều sớm giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu tại Foxborough (Mỹ) quyết định ngôi đầu bảng I. Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Na Uy vs Pháp diễn ra lúc 2h ngày 27/6 trên sân Gillette Stadium. Pháp chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu. Na Uy phải thắng nếu muốn vượt lên do kém đối thủ về chỉ số phụ.

Thông tin nhanh trận Na Uy vs Pháp Thời gian: 2h ngày 27/6. Sân: Gillette Stadium, Foxborough, Mỹ. Giải đấu: Bảng I World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Nhận định bóng đá Na Uy vs Pháp

Na Uy đang có kỳ World Cup đầy ấn tượng trong lần trở lại giải đấu sau nhiều thập kỷ. Họ thắng Iraq 4-1, thắng Senegal 3-2 và sớm vượt qua vòng bảng. Điểm nổi bật là hàng công: Erling Haaland ghi 4 bàn sau 2 trận,và Martin Odegaard liên tục tạo đường chuyền quyết định.

Na Uy đấu với Pháp ở lượt trận thứ 3 bảng I World Cup 2026.

Đội tuyển Pháp cũng toàn thắng và thể hiện sức mạnh lớn hơn. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps thắng Senegal 3-1, thắng Iraq 3-0, ghi 6 bàn và mới thủng lưới 1 lần. Kylian Mbappe cũng có 4 bàn và đang chạy đua kỷ lục ghi bàn mọi thời đại ở World Cup với Lionel Messi.

Haaland so tài Mbappe là tâm điểm của trận đấu, nhưng không phải tất cả. Na Uy cần chứng minh họ đủ chắc để đá với đối thủ mạnh nhất bảng. Pháp cũng cần kiểm chứng năng lực của hàng phòng ngự.

Phong độ Na Uy

Na Uy toàn thắng 2 trận, ghi 7 bàn và thủng lưới 3 lần. Họ tấn công hiệu quả nhưng chưa giữ sạch lưới trận nào. Trước Senegal, Na Uy thắng 3-2 nhưng phải chịu sức ép lớn ở cuối trận.

Haaland là khác biệt lớn nhất. Anh ghi cú đúp ở cả 2 trận đầu, di chuyển ít nhưng xuất hiện đúng điểm nóng trong vòng cấm. Khi Odegaard có khoảng trống để chuyền bóng, Na Uy luôn nguy hiểm.

Điểm trừ nằm ở phòng ngự biên và chống chuyển trạng thái. Nếu Julian Ryerson vắng mặt, Marcus Pedersen nhiều khả năng thay thế ở cánh phải. Đây là khu vực Pháp có thể khai thác bằng tốc độ của Mbappe hoặc Doue.

Haaland ghi 4 bàn sau 2 trận ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Pháp

Pháp có 6 điểm sau 2 trận, ghi 6 bàn. Mbappe lập cú đúp trước Senegal, rồi tiếp tục ghi 2 bàn vào lưới Iraq. Anh đang có 16 bàn ở World Cup, áp sát nhóm dẫn đầu lịch sử giải đấu.

Điểm mạnh của Pháp là khả năng tăng tốc đột ngột. Họ không cần kiểm soát bóng quá áp đảo, nhưng rất nguy hiểm khi Dembele, Olise, Doue hoặc Barcola nhận bóng trong không gian mở.

Pháp chỉ cần hòa, nên có thể nhập cuộc thận trọng hơn Na Uy. Tuy nhiên, nếu đội bóng áo lam ghi bàn trước, Na Uy buộc phải dâng cao và trận đấu sẽ mở ra nhiều khoảng trống hơn cho Mbappe.

Pháp chỉ cần hoà Na Uy để giữ ngôi đầu bảng. (Ảnh: AP)

Thông tin lực lượng Na Uy vs Pháp

Na Uy khó có Julian Ryerson do chấn thương ở trận gặp Senegal. Marcus Pedersen là phương án thay thế. Haaland, Odegaard, Nusa và Sorloth nhiều khả năng vẫn đá chính vì Na Uy cần thắng để lấy ngôi đầu.

Pháp có thể điều chỉnh một vài vị trí. Lucas Digne, Manu Kone, Bradley Barcola hoặc Desire Doue cạnh tranh suất đá chính. Mbappe vẫn là nhân tố khó thay thế, nhất là khi anh đang có phong độ ghi bàn rất cao.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Pháp

Na Uy: Nyland; Pedersen, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe; Berge, Aursnes, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa.

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.

Dự đoán tỷ số Na Uy vs Pháp

Dự đoán Na Uy - Pháp: Đội nào thắng?

Các chỉ báo chuyên môn nghiêng nhẹ về Pháp. Na Uy có Haaland và Odegaard, nhưng Pháp cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự. "Les Bleus" cũng có lợi thế cục diện bảng xếp hạng World Cup 2026 khi họ chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu.

Xu hướng bàn thắng của trận đấu có thể sẽ cao. Na Uy ghi 7 bàn sau 2 trận, Pháp ghi 6 bàn. Cả hai đều sở hữu ngôi sao tấn công có khả năng chớp thời cơ ghi bàn xuất sắc bậc nhất thế giới, đồng thời đang đạt hiệu suất rất cao. Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn không thấp. Na Uy chưa giữ sạch lưới, trong khi Pháp đã thủng lưới trước Senegal. Nếu trận đấu có bàn sớm, nhịp độ sẽ mở hơn vì Na Uy buộc phải thắng.

Na Uy có thể tạo nhiều tình huống từ bóng bổng hướng tới Haaland và Sorloth. Pháp nguy hiểm hơn ở các pha phản công biên. Trận đấu có thể xuất hiện nhiều phạt góc.

Pháp có nhiều phương án kết thúc hơn và đủ kinh nghiệm kiểm soát trận đấu lớn. Na Uy có thể ghi bàn, nhưng khó giữ sạch lưới trước hàng công của Deschamps.

Dự đoán kết quả: Na Uy 1-2 Pháp.