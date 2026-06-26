Nhận định, dự đoán tỷ số Uruguay vs Tây Ban Nha: Tự quyết ngôi đầu bảng

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Uruguay vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 7h ngày 27/6 trên sân vận động Akron (Mexico). Bảng H vẫn chưa xác định hai đội giành vé vào vòng 1/16. Tây Ban Nha dẫn đầu với 4 điểm và nắm quyền tự quyết. Đại diện Nam Mỹ buộc phải hướng tới chiến thắng nếu không muốn phụ thuộc vào kết quả của Cape Verde.

Hệ thống dữ liệu của Opta nhận định Tây Ban Nha có tỷ lệ thắng 62,2% trong các kịch bản mô phỏng trận đấu, cao hơn rất nhiều so với 15,8% của Uruguay.

Thông tin nhanh trận Uruguay vs Tây Ban Nha Thời gian: 7h ngày 27/6. Sân: Akron Stadium, Mexico. Giải đấu: Bảng H World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Uruguay vs Tây Ban Nha

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, rất ít người nghĩ bảng H sẽ diễn biến theo kịch bản hiện tại. Uruguay bước vào lượt trận cuối gặp Tây Ban Nha trong bối cảnh buộc phải tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa gây thất vọng khi liên tiếp bị Ả Rập Xê Út và Cape Verde cầm hòa ở những trận đấu mà họ được đánh giá cao hơn và đáng ra phải giành trọn 3 điểm. Uruguay rất muốn tránh kịch bản tiếp tục chia điểm. Trong lịch sử, họ mới chỉ một lần hòa ba trận World Cup liên tiếp, kéo dài từ giải năm 2002 đến World Cup 2010.

Tây Ban Nha gây bất ngờ khi cầm hoà Cape Verde không bàn thắng ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha đã tìm lại cảm giác thi đấu bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Ả Rập Xê Út. HLV Luis de la Fuente vì thế có cơ sở để tự tin hướng tới một kết quả tích cực tại Guadalajara.

Nền tảng kiểm soát bóng xuất sắc là cơ sở cho sự toàn diện của Tây Ban Nha. Họ đủ khả năng tạo ra nhiều cơ hội, vấn đề chỉ là tận dụng để ghi bàn. Trong khi đó, hàng thủ Tây Ban Nha giữ sạch lưới ở ba trận World Cup liên tiếp.

Phong độ Uruguay

Thành tích thi đấu trên đất Mexico không ủng hộ Uruguay. Họ chỉ thắng một trong chín trận World Cup gần nhất tổ chức tại quốc gia này (hòa 3, thua 5), với chiến thắng duy nhất là trận thắng Liên Xô ở tứ kết năm 1970.

Đại diện của Nam Mỹ đang trải qua mạch 5 trận không thắng. Trong đó, họ hòa đáng thất vọng ở 2 trận vừa qua tại vòng bảng World Cup 2026, trước các đối thủ không được đánh giá cao gồm Cape Verde và Ả Rập Xê Út. Trận hòa đội bóng Tây Á ban đầu chỉ được xem là cú sảy chân nhất thời. Tuy nhiên, Uruguay tiếp tục gây sốc khi chia điểm với tân binh Cape Verde.

Sau khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022, Uruguay chưa từng phải dừng bước ở vòng bảng trong hai kỳ World Cup liên tiếp. Điều đó khiến thầy trò Bielsa chịu áp lực rất lớn.

Phong độ Tây Ban Nha

Tây Ban Nha bước vào trận đấu sau chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục trước Ả Rập Xê Út. Một trận hòa là đủ để đi tiếp, còn chiến thắng sẽ giúp họ chắc chắn giành ngôi nhất bảng. Đối đầu Uruguay chắc chắn sẽ là thử thách lớn hơn, nhưng phong độ trước giải cũng như màn trình diễn gần đây đều cho thấy chất lượng của Tây Ban Nha.

Kể từ đầu thế kỷ 21, Tây Ban Nha giữ sạch lưới trong 48% số trận World Cup (14/29). Trong nhóm các đội dự nhiều hơn một kỳ World Cup giai đoạn này, không đội tuyển nào có tỷ lệ cao hơn.

Bốn trận World Cup gần nhất, "La Roja" chỉ phải đối mặt với 21 cú dứt điểm, gồm 3 cú sút trước Ả Rập Xê Út và 6 cú sút ở mỗi trận gặp Cape Verde, Morocco và Nhật Bản.

Lamine Yamal tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất. Với bàn thắng vào lưới Ả Rập Xê Út, ngôi sao của Barcelona trở thành cầu thủ trẻ thứ tám trong lịch sử ghi bàn tại World Cup khi mới 18 tuổi 343 ngày.

Uruguay có kết quả hòa đáng thất vọng trước các đối thủ không được đánh giá cao là Cape Verde và Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Uruguay vs Tây Ban Nha

Đội hình của Uruguay vẫn sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng. Federico Valverde tiếp tục là đầu tàu nơi tuyến giữa, bên cạnh Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur và Maxi Araujo. Ronald Araujo sẽ vắng mặt vì chấn thương bắp chân, khiến hàng thủ Uruguay suy yếu đáng kể.

HLV Luis de la Fuente đang có bài toán dễ chịu trên hàng công sau màn trình diễn ấn tượng trước Ả Rập Xê Út. Mikel Oyarzabal lập cú đúp và gần như chắc suất đá chính, trong khi Nico Williams cạnh tranh vị trí bên hành lang cánh. Ở tuyến giữa, Dani Olmo được đánh giá có lợi thế hơn Fabian Ruiz trong cuộc cạnh tranh suất đá chính.

Lamine Yamal nhiều khả năng vẫn sẽ ra sân ngay từ đầu dù ban huấn luyện vẫn quản lý chặt chẽ thể trạng của tài năng trẻ này. Yamal đang gánh vác vai trò rất quan trọng trên mặt trận tấn công nhờ khả năng khai thác khoảng trống cực tốt.

Đội hình dự kiến Uruguay vs Tây Ban Nha

Uruguay (4-1-4-1): Muslera; Sanabria, Olivera, Caceres, Varela; Ugarte; Araujo, Valverde, Bentancur, Canobbio; Vinas.

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro; Pedri, Rodri, Olmo; Williams, Yamal, Oyarzabal.

Dự đoán tỷ số Uruguay vs Tây Ban Nha

Dự đoán Uruguay vs Tây Ban Nha: Đội nào thắng?

Tây Ban Nha có nhiều phương án kiểm soát trận đấu hơn và không chịu áp lực phải thắng. Trong khi đó, Uruguay buộc phải dâng cao nếu tỷ số không thuận lợi, điều có thể mở ra khoảng trống cho các cầu thủ giàu tốc độ bên phía đội bóng châu Âu.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn nếu Uruguay tạo được sức ép ngay từ đầu. Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức trung bình bởi Uruguay không thể chỉ phòng ngự trong suốt 90 phút.

Số cú sút nhiều khả năng nghiêng về Tây Ban Nha, còn Uruguay sẽ tìm kiếm cơ hội từ các pha chuyển trạng thái và bóng cố định. Với việc hai đội đều sử dụng nhiều tình huống tấn công biên, số phạt góc có thể ở mức khá. Thẻ phạt cũng là chỉ số đáng chú ý khi Uruguay thường chơi quyết liệt ở khu vực giữa sân.

Dự đoán kết quả: Uruguay 1-2 Tây Ban Nha.