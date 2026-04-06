Nhân chứng kể lại khoảnh khắc ám ảnh xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

Tối 6/4, thông tin với phóng viên Báo Điện tử VTC News, anh Nguyễn Thành Tài (34 tuổi, ở thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng) - người chứng kiến vụ xe khách lao xuống vực và chạy đến ứng cứu đầu tiên cho các nạn nhân - kể lại rằng mọi việc diễn ra tuy rất chóng vánh nhưng cũng đủ để khiến anh kinh hoàng.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: THÀNH TÀI)

"Lúc đó tôi đang nằm trên võng bên đường đối diện khúc cua xảy ra tai nạn thì nghe tiếng kêu rít rất mạnh. Tôi nhìn lên và thấy chiếc xe lao đi rất nhanh, sau đó lao xuống vực, phát ra âm thanh rất lớn. Tôi "đứng hình" luôn vì không biết việc gì đang xảy ra, phải mất một lúc mới hết bàng hoàng và hiểu rõ vấn đề", anh Tài nói.

Chiếc xe khách tan nát sau khi lao xuống vực.

Theo anh Tài, đây là khúc cua ngay ngã ba, đường đi lại nhỏ chỉ vừa 2 xe lớn chạy nên việc xe lao nhanh như vậy khi qua cua là rất nguy hiểm. Anh Tài nói tiếp: "Khi tôi chạy ra xem thì chiếc xe đã vỡ tan tành, có người nằm bất động, có người thì kêu cứu.

Dù rất run sợ nhưng tôi vẫn kịp chạy đi nhờ thêm người đến ứng cứu. Lúc xuống chỗ chiếc xe bị rơi, tôi thấy rất nhiều người nằm dưới vực. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều người bị nạn như vậy, tiếng kêu cứu thảm thiết và ám ảnh tôi đến tận bây giờ", anh Tài nói tiếp.

Sau khi nhiều người chạy đến truy hô, ứng cứu, anh Tài trấn tĩnh lại và bắt đầu chung tay cứu người bị nạn. Anh Tài nhớ lại: "Người đầu tiên tôi cứu đã bị thương. Tôi đỡ anh lên đường nằm. Tiếp đến, tôi cùng mọi người giúp những nạn nhân đang nằm bất động. Lúc đó chúng tôi không kịp biết ai đã mất, ai bị thương mà chỉ mong sao đưa được càng nhiều người ra khỏi vực sâu để nhanh chóng đưa đi cấp cứu thì càng tốt", anh Tài nhớ lại.

Theo anh Tài, một lúc sau, hơn 10 nạn nhân được đưa đi cấp cứu và người nhà cũng có mặt. Anh Tài cho hay, tại khúc cua này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nhưng lần này là vụ việc nghiêm trọng nhất mà anh phải chứng kiến.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.715 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực lề và bị lật.

Vị trí xe gặp nạn nằm ven bờ hồ thuộc khu du lịch Bàu Trắng. Tại hiện trường, xe khách mang biển số 86H-045.61 gãy nát. Nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương được huy động đến hiện trường.

Nhiều người bị thương được xe cứu thương của khu du lịch gần đó đưa đi cấp cứu. Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 11 người bị thương.

Những người đi trên xe là nhóm lao động quê ở Phan Rí và một số làng chài lân cận. Phần lớn người trên xe là nam giới và đang trên đường đi làm về. Chiếc xe khách gặp nạn khi xuống dốc gần hồ Bàu Trắng, cách Phan Thiết khoảng 60 km.