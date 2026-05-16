Ba ngôi sao U17 Australia khiến U17 Việt Nam phải dè chừng

Tại giải U17 châu Á 2026, Australia vẫn được dẫn dắt bởi HLV trưởng Carl Veart. Tuy nhiên, đội hình trong tay nhà cầm quân này đã có nhiều thay đổi, giúp đội bóng xứ chuột túi được đánh giá mạnh hơn.

Một số cầu thủ được đào tạo tại châu Âu xuất hiện trong danh sách, trong khi nhiều gương mặt chơi chưa đạt yêu cầu ở giải Đông Nam Á không còn góp mặt.

1. Charlie Wilson-Papps (Thủ môn, Brighton)

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của Australia nằm ở vị trí thủ môn với sự xuất hiện của Charlie Wilson-Papps. Người gác đền sinh năm 2009 chuyển từ AFC Wimbledon sang Brighton & Hove Albion F.C. – đội bóng đang thi đấu tại Premier League.

Charlie Wilson-Papps sở hữu chiều cao 1,88 m, sải tay dài cùng khả năng chơi chân được đánh giá vượt trội so với nhiều đồng đội.

Thủ môn này từng có thời điểm được triệu tập lên các đội trẻ Anh trước khi quyết định trở về khoác áo U17 Australia từ năm 2025. Anh được kỳ vọng sẽ là chốt chặn quan trọng trước những pha bóng bổng của U17 Việt Nam.

2. Harrison Bond (Trung vệ/tiền vệ phòng ngự, Red Bull Salzburg)

Khác với nhiều đồng đội tại U17 Australia, Harrison Bond không sở hữu thể hình quá ấn tượng. Anh chỉ cao 1,78 m, thậm chí thấp hơn cả Mạnh Cường của U17 Việt Nam.

Dù vậy, Harrison Bond trưởng thành từ lò đào tạo trẻ danh tiếng của FC Red Bull Salzburg. Sở trường của cầu thủ này là vị trí trung vệ, nhưng HLV Carl Veart đang thử nghiệm anh ở khu vực trung tuyến.

Trong vai trò tiền vệ trung tâm, Harrison Bond hoạt động năng nổ và hỗ trợ hiệu quả cho mặt trận phòng ngự.

Dĩ nhiên, ngay cả một cầu thủ chỉ đóng vai trò dự bị ở các nền bóng đá hàng đầu cũng đủ trở thành mối nguy đáng lưu tâm với U17 Việt Nam. Harrison Bond được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng dồi dào cùng lối chơi giàu nhiệt huyết khi đối đầu đại diện Việt Nam.

3. Gabriel Peter Lombardi (Tiền đạo, Parma)

Gabriel Peter Lombardi mang hai quốc tịch Italy và Australia. Khi nhận thấy cơ hội phát triển tại châu Âu không quá rộng mở, tiền đạo sinh năm 2009 quyết định trở về khoác áo U17 Australia tham dự giải U17 châu Á 2026.

Trong thời gian thi đấu tại Italy, Gabriel Peter Lombardi từng được thử sức ở cả vị trí tiền đạo cánh lẫn trung phong. Anh ghi 10 bàn sau 24 trận ở các giải trẻ của bóng đá Italy.

Đáng chú ý, HLV Carl Veart mới chỉ sử dụng cầu thủ này 45 phút trong trận gặp U17 Uzbekistan, còn ở màn so tài với U17 Ấn Độ, anh không ra sân.

Vì thế, Gabriel Peter Lombardi có thể trở thành “ẩn số” đáng chú ý với hàng thủ U17 Việt Nam trong cuộc đối đầu diễn ra lúc 0h ngày 17/5.