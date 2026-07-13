Nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, VN-Index mất gần 28 điểm

(VTC News) -

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần 13/7, thị trường duy trì sắc xanh. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng suy yếu khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục. Lực bán gia tăng khiến bảng điện tử dần ngập trong sắc đỏ. Chỉ số VN-Index nhanh chóng quay đầu giảm điểm.

Áp lực bán ngày càng gia tăng trên diện rộng. Sau hơn 1 giờ giao dịch, bên bán hoàn toàn chiếm ưu thế khi sàn HoSE có tới hơn 230 mã giảm, cao gấp gần 4 lần số mã tăng. Chỉ số VN-Index giảm gần 20 điểm.

Về cuối phiên sáng, áp lực bán càng mạnh khiến các mã lớn bé đua nhau giảm sâu khiến chỉ số VN-Index có thời điểm “thủng” ngưỡng tâm lý mạnh 1.800 điểm.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm mạnh 1,47% tương đương mất 26,83 điểm, xuống 1.801,51 điểm. Toàn sàn HoSE có 255 mã giảm, gấp gần 5 lần số mã tăng (53 mã), trong đó 51% số cổ phiếu có giao dịch sụt giảm quá 1%.

Chứng khoán chìm trong sắc đỏ. (Ảnh chụp màn hình)

Bước sang phiên chiều, đợt bán tháo mạnh vẫn tiếp diễn khiến VN-Index có lúc xuống 1.781,45 điểm. Dù vậy, VN-Index may mắn đóng cửa phiên giao dịch trụ lại được tại mốc 1.800,54 điểm khi giảm 27,8 điểm (1,52%). Độ rộng thị trường cuối phiên ghi nhận 52 mã tăng, thấp hơn nhiều so với 271 mã giảm. Đáng chú ý, có tới 120 mã cổ phiếu giảm vượt 2%.

Chỉ số VN30-Index giảm 1,57% (tương đương 30,98 điểm) với 3 mã tăng và 27 mã giảm. Nhóm trụ hàng đầu cũng giảm như VIC giảm 0,67%, VHM giảm 2,72%, VCB giảm 2,64%, BID giảm 2,56%, CTG giảm 3,26%, TCB giảm 0,15%, VPB giảm 1,12%, MBB giảm 0,81%, HPG giảm 2,40%.

Mã xanh hiếm hoi trên bảng điện tử hôm nay là các mã dầu khí. BSR tăng 0,98%, GAS tăng 0,27%, OIL tăng 4,41%, PVC tăng 1,57%.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 11,86 điểm (3,90%), xuống còn 291,00 điểm. Toàn sàn có 108 mã giảm, 33 mã tăng và 53 mã đứng giá.

UPCom-Index giảm 1,84 điểm, còn 126,49 điểm.

Điểm sáng hiếm hoi trong phiên chiều nay là khối ngoại đảo chiều mua ròng trở lại. Khối ngoại tăng mua 94% so với phiên sáng, đạt 1.227,1 tỷ đồng trong khi bán ra chỉ tăng 10% với 1.109,8 tỷ, tương ứng mua ròng 117,3 tỷ.

Thanh khoản chiều nay tăng hơn phiên sáng. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay đạt gần 24.000 tỷ đồng.