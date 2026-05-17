Cuộc sống của Miu Lê trước khi bị khởi tố vì liên quan đến ma tuý

Nhiều năm xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, Miu Lê đang đối diện ồn ào lớn nhất sự nghiệp. Sau quá trình tiếp tục củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra, đến ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (Miu Lê) về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước khi vướng vào vòng lao lý, nghệ sĩ sinh năm 1991 được khán giả biết đến từ bộ phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng. Sau đó, cô ghi dấu ấn qua loạt phim như Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua, Nắng, Anh thầy ngôi sao và mới nhất là Đại tiệc trăng máu 8.

Ở lĩnh vực âm nhạc, cô sở hữu nhiều bản hit đình đám. Miu Lê còn gây chú ý khi tham gia chương trình Em xinh say hi.

Tuổi 35, Miu Lê vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng không còn duy trì sức hút mạnh như trước. Khoảng 3 năm qua, cô gần như không có thêm sản phẩm âm nhạc tạo hiệu ứng lớn. MV gần nhất của Miu Lê là Cô đơn đã quá bình thường phát hành cuối năm 2023.

Thời gian qua, nội dung trên các nền tảng cá nhân của nữ ca sĩ chủ yếu xoay quanh vlog đời sống, nấu ăn và hoạt động thường ngày cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Có sự nghiệp nổi bật song Miu Lê vẫn chọn cuộc sống độc thân. Từng có một thời gian chọn lối sống xa hoa, Miu Lê bắt đầu có sự chuyển dịch sang phong cách sống kín tiếng hơn, cả trong công việc lẫn đời tư. Những hình ảnh về các món đồ hiệu xa xỉ cũng dần vắng bóng trên trang cá nhân của cô.

Trong chương trình Studio 3 của VTV, Miu Lê tâm sự đang cuộc sống "một mình nhưng không cô đơn". Bên trong hình ảnh của nữ nghệ sĩ luôn "lầy lội", tràn đầy năng lượng là cô gái sống nội tâm, bản lĩnh và luôn đặt gia đình ở vị trí quan trọng.

Năm 2025, Miu Lê vướng tin đồn hẹn hò một TikToker, nhưng đã đường ai nấy đi. Nữ ca sĩ từng cho biết cô có những thay đổi trong quan niệm về hôn nhân sau tuổi 30. Trước đây, nữ ca sĩ "chỉ yêu mà chưa nghĩ đến chuyện tiến xa hơn", nhưng hiện tại cô sẵn sàng tiến tới hôn nhân nếu gặp được một nửa phù hợp.

Ở độ tuổi U40, Miu Lê vẫn giữ được hình ảnh trẻ trung, năng động. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện, chơi thể thao với nguồn năng lượng tích cực. Gần đây nhất, cô cũng thay đổi sang màu da nâu để làm mới bản thân.

Sau nhiều năm làm nghề, Miu Lê cho biết thành công của cô đến từ sự nỗ lực của bản thân và cả may mắn. Ca sĩ thừa nhận bản thân không tài giỏi bằng đồng nghiệp nên bù đắp hạn chế bằng việc hiểu rõ quãng giọng, khuyết điểm để chọn bài hát phù hợp.

Nói về áp lực tuổi tác, Miu Lê cho rằng sự thay đổi lớn nhất không nằm ở ngoại hình mà đến từ bên trong.