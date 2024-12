Người Bình Định ngã nhào như phim hành động trên đoạn quốc lộ xấu nhất Việt Nam

Cận cảnh ổ gà chi chít trên tuyến quốc lộ 1 qua Bình Định.

10 ngày qua, Bình Định thường xuyên có mưa to, việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 vào ban đêm thành nỗi ám ảnh với tài xế, người dân, nhất là người đi xe máy, xe đạp. (Ảnh chụp đoạn quốc lộ 1 qua xã Nhơn An, thị xã An Nhơn ngày 16/12//2024).

Hai đầu vị trí BOT Nam Bình Định mặt đường lỗ chỗ. (Ảnh chụp BOT Nam Bình Định tại xã Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn ngày 16//12/2024)

Các ổ gà, ổ voi tại điểm nối giữa cầu và đường, chủ đầu tư tuyến quốc lộ 1 qua Bình Định có cấp phối vật liệu để đắp vá. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng đồng hồ sau đâu lại vào đấy thậm chí gây trơn trượt hơn. (Ảnh chụp cầu qua xã Nhơn An, thị xã An nhơn ngày 16/12/2024)

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Định sau đợt mưa lớn vừa qua, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Bình Định có 97 vị trí xuất hiện ổ gà lớn, nhỏ... khác nhau. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của Báo điện tử VTC News, gần 120 km toàn tuyến có đến hàng trăm vị trí mặt đường hư hỏng, xuống cấp.. (Ảnh chụp quốc lộ 1 qua xã Cát Hanh huyện Phù Cát ngày 16/12/2024)

Theo một người dân xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, chỉ trong đêm 15/12 và rạng sáng 16/12 chị này chứng kiến 2 vụ tai nạn thương tâm của người đi xe máy do đi vào ổ gà. "Mỗi lần nằm ngủ mà nghe cái rầm là cả nhà phi ra xem có ai bị sao không còn giúp đỡ, trong tay tui vẫn còn biển số xe của cậu thanh niên bị té đêm 15/12", người này cho hay.

Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Bình Định lo ngại QL1 qua tỉnh Bình Định bị hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, cơ quan này đã đề nghị Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4, trong phạm vi trách nhiệm của mình quan tâm tham mưu, chỉ đạo, kiến nghị các đơn vị chức năng khảo sát, khắc phục kịp thời các hư hỏng, bất cập về hạ tầng giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo đại diện văn phòng Quản lý đường bộ III.4, thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, kiến nghị của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định, hiện Văn phòng quản lý yêu cầu các nhà đầu tư BOT, các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên bổ sung thêm các mũi thi công khẩn trương tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông; xử lý kịp thời các hư hỏng trên tuyến, tuyệt đối không để tồn tại ổ gà, đọng nước mặt đường.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi chưa thể vá sửa triệt để, yêu cầu lựa chọn vật liệu phù hợp để vá sửa tạm đảm bảo giao thông, bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông để cảnh báo. Khi thời tiết thuận lợi, các đơn vị tổ chức vá sửa ngay bằng bê tông nhựa; phải bố trí máy lu, đầm cóc (tuyệt đối không dùng đầm bàn) để đầm lèn chặt theo quy định; Khơi thông các vị trí nước đọng mặt, lề đường, cầu, cống, rãnh để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trên tuyến.

Trường hợp các nhà đầu tư BOT, các đơn vị quản lý, bảo dưỡng không tổ chức triển khai thực hiện hoặc chậm khắc phục để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến, tai nạn giao thông thì đơn vị quản lý bảo trì chịu hoàn toàn trách nhiệm.