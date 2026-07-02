Người phụ nữ kể chuyện từ địa ngục hôi nóng đến thiên đường trong 18 ngày hôn mê

(VTC News) -

Các bác sỹ nỗ lực giành giật sự sống cho Kathy McDaniel suốt 18 ngày bà rơi vào hôn mê vì biến chứng nghiêm trọng ở phổi. Người phụ nữ Mỹ cho biết trong khoảng thời gian ấy, bà trải qua hành trình kỳ lạ, với khung cảnh được mô tả là địa ngục đầy quỷ dữ và một nơi ngập tràn ánh sáng giống như thiên đường.

Kathy McDaniel tin rằng mình đã trải nghiệm cả địa ngục và thiên đường trong thời gian hôn mê.

Năm 1999, khi 53 tuổi, bà nhập viện sau khi phổi bị viêm nặng và tích tụ nhiều dịch. Tình trạng nguy kịch buộc các bác sỹ phải đưa bà vào trạng thái hôn mê để điều trị. Theo Kathy, trong 18 ngày đội ngũ y tế nỗ lực cứu chữa, bản thân bà trải qua một hành trình mà đến nay bà vẫn nhớ rõ từng chi tiết.

Kathy nói rằng khoảnh khắc rơi vào hôn mê không phải là bóng tối vô thức. Bà nhớ mình bất ngờ bị “ném” vào một khoảng không rộng lớn rồi xuất hiện ở một nơi đáng sợ.

“Trời rất đáng sợ, sương mù dày đặc, mùi hôi nồng nặc và nóng khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình đã chết, tôi vẫn là chính mình, nhưng lại phải trải qua trải nghiệm kinh hoàng”, bà nhớ lại.

Trước khi hôn mê, Kathy được sử dụng thuốc an thần mạnh cùng thuốc gây mất trí nhớ, đáng lẽ sẽ khiến bà hoàn toàn bất tỉnh, nhưng bà thấy mình “tỉnh dậy trong một thế giới khác”.

Ban đầu, trước mắt bà chỉ là màn đêm đen đặc. Ít phút sau, một giọng nói dữ dội vang lên hỏi: “Cô có biết mình đang ở đâu không?”.

“Tôi vô cùng sợ hãi và hoang mang. Tôi lấy hai tay run rẩy bịt kín tai, cố tìm một lời giải thích hợp lý. Nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là bóng tối. Tôi biết mình đang ở nhầm chỗ. Cuối cùng, tôi chỉ có thể thì thầm: ’Địa ngục‘”, Kathy kể.

Ngay sau đó, bà nghe thấy tiếng cười ghê rợn và bỏ chạy. Trước mắt Kathy hiện ra khung cảnh hỗn loạn của một thành phố lớn đang chìm trong biển lửa: “Bối cảnh giống New York hoặc một đô thị lớn nào đó. Khắp nơi đều là lửa cháy, tiếng la hét và con người chạy tán loạn. Cảm giác ấy không giống một giấc mơ mà như tôi đang thực sự tồn tại ở đó”.

Kathy kể mình liên tục bị bao vây bởi những sinh vật mà bà mô tả là quỷ dữ. Chúng không chỉ đe dọa mà còn tìm mọi cách khiến bà tuyệt vọng. “Trong nhiều ngày sau đó, những con quỷ liên tục khuyến khích tôi từ bỏ hy vọng”, bà kể.

Một trong những ký ức khiến Kathy ám ảnh nhất là hình ảnh một “con quỷ mặc áo choàng như vị thẩm phán”. Sinh vật này nói bà chỉ được tự do nếu dùng một chiếc kéo đầu tròn để dọn sạch cánh đồng đầy cây mâm xôi. Thế nhưng, mỗi lần Kathy cắt xong, những bụi cây lập tức mọc trở lại, khiến công việc trở thành vòng lặp vô tận.

Dù vậy, bà chưa bao giờ từ bỏ niềm tin rằng mình sẽ được giải thoát. “Tôi liên tục tự nhủ: ’Tôi sẽ không tuyệt vọng. Tôi sẽ ra khỏi đây‘. Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, rằng mình không thuộc về nơi này. Chính suy nghĩ ấy giúp tôi tiếp tục chiến đấu”, Kathy nói.

Kathy McDaniel cho biết bà đã từng sang phía bên kia và bị đuổi trở lại.

Sau khoảng thời gian mà bà cảm nhận kéo dài như nhiều tháng. Kathy kể mình được một “nữ quỷ” dẫn đến nhập vào nhóm phụ nữ mặc quần áo rách rưới. Cả nhóm sau đó bị đưa đến một vùng đất lạnh giá, nơi bão tuyết bao trùm khắp nơi.

Họ sống trong túp lều gỗ hoang vắng và phải lao động theo mệnh lệnh cho đến ngày một người phụ nữ trong nhóm tin rằng trên Trái đất lúc đó đang là dịp Giáng sinh. Kathy liền cất tiếng hát một bài thánh ca.

Dù bị yêu cầu dừng lại, bà vẫn tiếp tục hát. Chính khoảnh khắc ấy, theo Kathy, mọi thứ thay đổi hoàn toàn: “Bất ngờ, toàn bộ con người tôi tràn ngập tình yêu thương, sự bình an và niềm vui vô bờ. Tôi có cảm giác như mình được đưa lên Thiên đường”.

Khi mở mắt trong trải nghiệm ấy, Kathy thấy mình đứng trong không gian hoàn toàn khác. Trước mắt bà là căn phòng bằng đá cẩm thạch giống một nhà thờ, bao quanh bởi khu vườn tuyệt đẹp và ngập tràn thứ ánh sáng trắng ấm áp.

Điều khiến bà xúc động nhất là gặp lại Rick – vị hôn phu cũ, qua đời một tháng trước khi bà nhập viện. Theo Kathy, Rick trông trẻ hơn nhiều, khoảng 35 tuổi và cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra như thể thần giao cách cảm.

“Anh ấy rất vui khi gặp tôi và nói: ’Làm tốt lắm. Anh tự hào về em. Em vẫn chưa mất đi bản lĩnh của mình‘”, Kathy nhớ lại.

Kathy cùng vị hôn phu.

Trong không gian ấy, bà còn nhìn thấy một cuốn sách ghi lại toàn bộ cuộc đời mình. Rick nói bà chưa thể ở lại vì vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành trên Trái đất. “Tôi chỉ muốn ở lại nơi đó, nhưng thông điệp rất rõ ràng: Tôi phải quay về”, bà kể.

Không lâu sau, Kathy tỉnh dậy trên giường bệnh và được thông báo mình đã hôn mê suốt 18 ngày. Sau đó, bà tiếp tục điều trị thêm 2 tháng trước khi đủ sức xuất viện.

Ban đầu, Kathy chỉ chia sẻ trải nghiệm trên với người thân. Trong nhiều năm, bà gần như giữ kín câu chuyện vì lo ngại mọi người sẽ chế giễu khi nghe bà nói mình từng xuống địa ngục.

“Hầu hết mọi người không muốn nghe câu chuyện của tôi. Có người thấy khó chịu, có người cho rằng nó quá kỳ lạ. Một số khác hỏi tại sao tôi lại xuống địa ngục, còn nhiều người khẳng định tất cả chỉ là tác dụng của thuốc”, bà cho biết.

Dù vậy, theo Kathy, ký ức về trải nghiệm cận tử vẫn luôn hiện hữu suốt nhiều thập kỷ sau đó. Thay vì coi đây là nỗi ám ảnh, bà xem đó là hành trình mang đến nhiều bài học về cuộc sống, giúp bản thân trân trọng hiện tại và thức tỉnh về mặt tinh thần.

Sau này, Kathy quyết định công khai toàn bộ câu chuyện trong cuốn hồi ký “Misfit in Hell to Heaven Expat” (tạm dịch: Từ kẻ lạc loài ở địa ngục đến thiên đường).

Kathy đã viết về khoảng thời gian của mình ở thế giới bên kia.

Hiện Kathy dành thời gian kết nối với những người từng có trải nghiệm cận tử tương tự và cho biết chính hành trình năm ấy đã giúp bà tìm lại niềm tin vào đấng tối cao, đồng thời không còn sợ hãi trước cái chết.

“Sau chuyến đi đến địa ngục và thiên đường, tôi học được cách chấp nhận những điều khác thường và tin rằng không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào, chỉ có những sự việc mà con người chưa thể hiểu hết”, Kathy chia sẻ.

Khép lại câu chuyện, người phụ nữ cho biết điều đọng lại sâu sắc nhất trong bà là nhận thức về ý nghĩa của đức tin và tình yêu. “Ba từ quan trọng nhất trong tiếng Anh là Chúa, Tình yêu và Nhà. Với tôi, chúng đều mang cùng một ý nghĩa”.