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Xuất bản ngày 10/07/2026 09:12 AM
Cập nhật lúc 09:15 AM ngày 10/07/2026

Người phụ nữ 58 năm giữ lời hẹn ước với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

(VTC News) -

Dù chưa từng làm lễ cưới, chưa một lần khoác áo cô dâu nhưng bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi) vẫn thủy chung với lời hứa thời chiến cùng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Thy Huệ - Như Thúy
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