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Người phụ nữ 58 năm giữ lời hẹn ước với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên Dù chưa từng làm lễ cưới, chưa một lần khoác áo cô dâu nhưng bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi) vẫn thủy chung với lời hứa thời chiến cùng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Giá lúa gạo hôm nay 10/7: Trong nước tăng giảm trái chiều, xuất khẩu đi ngang Giá lúa gạo hôm nay 10/7 tại thị trường trong nước biến động trái chiều với lúa Đài Thơm 8 (tươi) dẫn đầu đà tăng.

Giá tiêu hôm nay 10/7: Thị trường đi ngang sau phiên tăng mạnh Giá tiêu hôm nay 10/7 tại thị trường trong nước đi ngang sau phiên tăng mạnh 3.000-5.000 đồng/kg.

Bệnh nhân trốn viện tâm thần, mở tiệc ma tuý bên bãi biển Biết cán bộ nhân viên Viện pháp y tâm thần Trung ương sắp đi nghỉ mát, Mai Anh cùng chồng trốn khỏi viện, mua ma tuý, thuê loa, âm ly mở tiệc ở bãi biển Sầm Sơn.

'Đoạn trường tân thanh' có nghĩa là gì? Kiệt tác "Truyện Kiều" có tên gốc là "Đoạn trường tân thanh"; ẩn sau bốn chữ này là triết lý nhân đạo sâu sắc, nỗi xót thương thân phận con người thời phong kiến.

Huy động gần 300 người tìm kiếm cháu bé bị lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên Xã Phú Đình huy động gần 300 người tìm kiếm cháu bé 12 tuổi bị nước lũ cuốn trôi vào chiều 9/7 nhưng vẫn chưa có kết quả.

Giá cà phê hôm nay 10/7/2026: Đồng loạt tăng vọt Giá cà phê hôm nay 10/7/2026 trên các sàn giao dịch quốc tế tăng vọt khi thị trường tiếp tục biến động mạnh.

Tùng Dương bắt trend triệu view, kể cát-sê đầu đời chỉ là gói kẹo Ra mắt MV lấy cảm hứng từ câu nói đang gây sốt trên mạng xã hội, Tùng Dương chia sẻ về những khoảnh khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời.

Làm chủ nhịp sống riêng giữa hai miền trải nghiệm tại The Fullton Regal Tại The Fullton Regal, hai phân khu Regal East và Regal West được kiến tạo như hai sắc thái sống riêng biệt trong cùng một cộng đồng cư dân tinh tuyển.

Haaland xem Mbappe đá hỏng phạt đền, phàn nàn 1 chi tiết Erling Haaland phàn nàn về 1 chi tiết trong quả phạt đền đá hỏng của Kylian Mbappe trong trận đấu giữa Pháp và Morocco sáng nay 10/7.

Coca-Cola tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên Tây Ninh Coca-Cola Việt Nam vừa tổ chức lễ tổng kết chương trình “Coke Connect 2026 - Chương trình định hướng và phát triển nghề nghiệp”.

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 10/7/2026 bao nhiêu 1 lượng? Cập nhật chi tiết giá vàng tại PNJ, giá 1 lượng vàng 9999 tại PNJ hôm nay 10/7/2026.

Chuyên gia: Vụ điểm Toán ở Tuyên Quang nếu có gian lận thì không thể thi lại TS Lê Viết Khuyến cho rằng chưa thể đề xuất thi lại môn Toán tại Tuyên Quang khi vụ việc chưa có kết luận, và nếu có gian lận thì phải xử lý theo quy định, không thể thi lại.

Nhận định, dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Bỉ: Mấu chốt ở Yamal, Trossard Nhận định Tây Ban Nha vs Bỉ, tứ kết World Cup 2026 (2h ngày 11/7): Phân tích phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận Tây Ban Nha đấu với Bỉ.