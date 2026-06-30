Người Nhật nói về 'lần đầu tiên' doanh nhân nước ngoài phát biểu ở nơi phổ biến Nghị quyết

(VTC News) -

Một tiền lệ chưa từng có xuất hiện tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, sáng 30/6. Đó là đại diện doanh nghiệp FDI tham dự và trực tiếp trình bày tham luận trước lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và hàng triệu người dân theo dõi qua sóng phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Ông Takuya Sahashi, đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI), trình bày tham luận tại hội nghị sáng 30/6.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News sau hội nghị, ông Takuya Sahashi, đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI), cho biết ông "vô cùng ấn tượng" khi lần đầu tiên một hội nghị quán triệt nghị quyết quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài.

"Điều này phản ánh sự cởi mở và niềm tin mạnh mẽ của Việt Nam vào chiến lược phát triển của mình", ông Sahashi nhấn mạnh.

Theo đại diện của JCCI, việc cộng đồng doanh nghiệp quốc tế được trực tiếp lắng nghe những định hướng chiến lược từ cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước có ý nghĩa rất lớn. Bởi nhà đầu tư không chỉ hiểu nội dung chính sách mà còn cảm nhận rõ tầm nhìn dài hạn và quyết tâm phát triển của Việt Nam.

"Đây là một cách tiếp cận mang tính bao trùm và hướng tới tương lai, thể hiện sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc tích cực tham gia hội nhập với các đối tác toàn cầu trong quá trình phát triển", ông nhận định.

Là một trong những diễn giả quốc tế trực tiếp trình bày tham luận tại hội nghị, ông Sahashi cho biết cảm thấy "vô cùng vinh dự", đồng thời coi đây là sự ghi nhận đối với vai trò của cộng đồng doanh nghiệp FDI trong tiến trình phát triển kinh tế Việt Nam.

Theo ông, điểm đáng chú ý nhất của hội nghị không chỉ là sự hiện diện của doanh nghiệp nước ngoài, mà là việc họ được tham gia trao đổi và đóng góp ý kiến ngay từ giai đoạn đầu triển khai một nghị quyết quan trọng.

"Các doanh nghiệp nước ngoài không chỉ được hướng dẫn thực hiện chính sách mà còn được đóng góp quan điểm của mình ngay trong giai đoạn đầu phổ biến chính sách. Điều này phản ánh sự thay đổi trong tư duy, hướng tới cách tiếp cận hoạch định chính sách cởi mở và thực tế hơn", ông nói.

Ông Sahashi nhìn nhận, việc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp ngay từ đầu sẽ giúp Việt Nam xây dựng những chính sách vừa sát thực tiễn, vừa hiệu quả, đồng thời tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa Chính phủ và các nhà đầu tư quốc tế.

Đại diện của JCCI nhấn mạnh, việc các chủ trương, định hướng phát triển của Đảng được giới thiệu trực tiếp tới cộng đồng quốc tế mang nhiều ý nghĩa đối với môi trường đầu tư của Việt Nam.

Trước hết, điều này góp phần nâng cao tính minh bạch, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn định hướng chính sách dài hạn, từ đó tăng mức độ tin cậy và khả năng dự báo trong các quyết định đầu tư.

Bên cạnh đó, việc Việt Nam chủ động lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp nước ngoài ngay tại hội nghị quán triệt nghị quyết cũng góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế. "Kết hợp với sự ổn định chính trị, môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ liên tục được cải thiện", ông Sahashi nêu quan điểm.

Theo đại diện của JCCI, điều này cũng giúp Việt Nam khẳng định hình ảnh là một điểm đến đầu tư cởi mở, có tính dự báo cao và đáng tin cậy.

"Từ đó gửi một thông điệp rõ ràng rằng Việt Nam cam kết cải cách và gắn kết chặt chẽ với các đối tác toàn cầu, hướng đến thu hút đầu tư dài hạn", ông nhấn mạnh.

Đại diện các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham dự hội nghị.

Sau khi nghiên cứu và lắng nghe nội dung Nghị quyết số 10, ông Takuya Sahashi cho rằng dưới góc độ cộng đồng doanh nghiệp, có hai định hướng đặc biệt quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. "Nhân tài chất lượng cao là điều cần thiết để thúc đẩy các ngành công nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện chuyển giao công nghệ và tăng cường đổi mới. Phát triển kỹ năng thực tiễn và nâng cao chất lượng lực lượng lao động sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp thu công nghệ tiên tiến của Việt Nam", ông phân tích.

Định hướng thứ hai là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tính minh bạch, khả năng dự báo và thủ tục hành chính hiệu quả là những yếu tố then chốt đối với các quyết định đầu tư dài hạn.

Theo ông Sahashi, những định hướng rõ ràng của Nghị quyết số 10 cùng với cam kết mạnh mẽ từ Đảng và Chính phủ Việt Nam, sẽ góp phần nâng cao đáng kể niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

"Điều đó sẽ khuyến khích mở rộng các khoản đầu tư hiện có và mời gọi thêm các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam", ông nói thêm.