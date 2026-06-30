Hà Nội sẽ tạo dựng môi trường để người tài có khả năng nghiên cứu, sáng tạo

(VTC News) -

Cam kết trên được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đưa ra khi trình bày tham luận "Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tạo nền tảng thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, sáng 30/6.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Ông Vũ Đại Thắng khẳng định, đối với Hà Nội, việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hà Nội xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của riêng thành phố mà còn góp phần xây dựng nền tảng nhân lực, tri thức và đổi mới sáng tạo cho cả nước, qua đó khẳng định vai trò tiên phong của thủ đô trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng về khoa học công nghệ và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo ông Vũ Đại Thắng, lợi thế lớn nhất của Hà Nội không chỉ là quy mô thị trường, vị trí địa kinh tế, hệ thống kết cấu hạ tầng đang được đầu tư một cách mạnh mẽ mà là khả năng hội tụ đầy đủ các cấu phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo như đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu...

Qua trao đổi với các tập đoàn lớn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, điều các doanh nghiệp đang quan tâm không chỉ là hạ tầng, chính sách ưu đãi mà là khả năng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường nghiên cứu phát triển, năng lực kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, khả năng triển khai các mô hình mới.

Đồng thời các nhà đầu tư cũng còn nhiều băn khoăn về khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển chuyển đổi số.

"Liên kết giữa nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp đã có chuyển biến nhưng chưa thành cơ chế vận hành thường xuyên, thực chất; hoạt động thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hình thành các nhóm nghiên cứu và đội chuyên gia hàng đầu chưa xứng tầm với tiềm năng", ông Vũ Đại Thắng nhìn nhận.

Từ thực tế đó, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI thế hệ mới.

"Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ dừng ở đãi ngộ mà phải tạo dựng môi trường để người tài có khả năng được nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển lâu dài. Thành phố tăng cường cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ, giao nhiệm vụ cho các nhóm nghiên cứu mạnh, hỗ trợ chuyên gia tham gia các giải quyết vấn đề lớn của Thủ đô", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Đi kèm với đó là đào đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các ngành công nghệ chiến lược.

Hà Nội sẽ thúc đẩy mạnh hơn mô hình liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Chuyển từ đào tạo theo khả năng cung ứng của cơ sở đào tạo, theo yêu cầu của thị trường, của doanh nghiệp và các ngành công nghiệp trong tương lai.

Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghệ và các tập đoàn lớn tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đặt hàng đào tạo và tổ chức thực tập, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng, tiếp nhận nhân lực sau đào tạo.

Giải pháp tiếp theo của TP Hà Nội là phát triển hệ thống sinh thái nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo theo mô hình mạng lưới mở rộng, tạo nền tảng thu hút các trung tâm R&D và các dự án FDI công nghệ cao.

"Nguồn nhân lực chất lượng cao chỉ có thể phát triển bền vững khi được đặt trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động và có khả năng kết nối quốc tế", ông Vũ Đại Thắng nói.

Hà Nội sẽ tập trung xây dựng và phát triển các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm đổi mới sáng tạo, không gian thử nghiệm công nghệ, trung tâm dữ liệu, hạ tầng số hiện đại. Đồng thời, hình thành các cơ chế liên kết chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.

Thành phố cũng sẽ khuyến khích các tập đoàn công nghệ đầu tư cho nghiên cứu phát triển, cùng xây dựng các phòng thí nghiệm, đào tạo nhân lực và thương mại hóa tất cả các kết quả nghiên cứu; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, thành phố sẽ phát triển mạnh nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình phát triển kỹ năng số cho người lao động, nâng cao năng lực ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và quản trị số trong khu vực công cũng như trong khu vực doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, giáo dục, quản trị nhân lực và cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện để người lao động có cơ hội học tập suốt đời, cập nhật tri thức và thích ứng ngay với yêu cầu của nền kinh tế số.

Nêu rõ định hướng xây dựng Hà Nội trở thành nơi hội tụ nhân tài và công nghệ đổi mới sáng tạo của khu vực, ông Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố sẽ hình thành những không gian phát triển mới dành cho giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số.

Phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa chất lượng cao, môi trường sống an toàn, hiện đại, có khả năng kết nối quốc tế.

Mục tiêu là xây dựng một môi trường phát triển mà ở đó, các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà đầu tư có thể cùng hợp tác, sáng tạo, phát triển lâu dài và qua đó, hình thành cực tăng trưởng mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng, trong kỷ nguyên phát triển mới, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là hạ tầng mềm quan trọng nhất của mỗi quốc gia và mỗi địa phương.

"Với vị thế và trách nhiệm của thủ đô, Hà Nội cam kết sẽ tiên phong trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 10, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm hội tụ nhân tài, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo của cả nước, đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các dòng vốn đầu tư chất lượng cao và các ngành công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới", Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu.