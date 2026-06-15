Người dùng phải xác thực lại khuôn mặt khi đổi sim sang máy mới từ 15/6

(VTC News) -

Từ ngày 15/6, người dùng di động khi chuyển SIM sang điện thoại mới sẽ phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt để tiếp tục sử dụng dịch vụ, theo quy định mới của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Yêu cầu được quy định tại Điều 8 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Người dùng phải xác thực khuôn mặt khi đổi SIM sang máy mới từ 15/6. (Ảnh minh hoạ)

Theo quy định, khi hệ thống của nhà mạng phát hiện thuê bao được sử dụng trên một thiết bị khác so với trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải rà soát và gửi thông báo yêu cầu xác thực lại chủ thuê bao.

Nếu sau tối đa hai giờ kể từ thời điểm phát hiện thay đổi thiết bị mà người dùng chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi, bao gồm gọi điện và nhắn tin SMS. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể nhận cuộc gọi, tin nhắn đến và truy cập Internet.

Hai cách xác thực khuôn mặt

Người dùng có thể thực hiện xác thực bằng một trong hai hình thức gồm trực tuyến qua ứng dụng của nhà mạng hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch.

Với hình thức trực tuyến, người dùng thực hiện trên các ứng dụng như My Viettel, My VNPT hay My MobiFone. Hình ảnh khuôn mặt được đối chiếu với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu được lưu trong chip căn cước công dân.

Trường hợp nhà mạng đã lưu giữ hợp pháp dữ liệu sinh trắc học của thuê bao, người dùng chỉ cần chụp ảnh khuôn mặt trực tiếp để đối chiếu và hoàn tất xác thực.

Đối với hình thức trực tiếp, khách hàng đến cửa hàng của nhà mạng để thực hiện đối chiếu khuôn mặt với dữ liệu sinh trắc học đã được lưu trữ.

Theo các doanh nghiệp viễn thông, quy trình xác thực tương tự việc đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc ứng dụng VNeID trên một thiết bị mới.

Một số trường hợp đặc thù như thuê bao do người nước ngoài đăng ký hoặc thuê bao do tổ chức cấp cho cá nhân sử dụng có thể phải bổ sung hộ chiếu hoặc thực hiện xác thực trực tiếp tại cửa hàng nếu chưa từng cung cấp dữ liệu sinh trắc học trước đó.

Không xác thực có thể bị thu hồi số

Thông tư 08 cũng quy định lộ trình xử lý đối với các thuê bao không thực hiện xác thực sau khi thay đổi thiết bị.

Cụ thể, sau hai giờ kể từ khi phát hiện SIM được sử dụng trên thiết bị mới mà chưa hoàn tất xác thực, nhà mạng sẽ khóa một chiều đối với thuê bao.

Sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều, nếu người dùng vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau thêm 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều, nhà mạng có thể chấm dứt hợp đồng và thu hồi số thuê bao theo quy định.

Theo cơ quan quản lý, việc bổ sung bước xác thực sinh trắc học khi thay đổi thiết bị nhằm bảo vệ thuê bao chính chủ, hạn chế nguy cơ chiếm đoạt SIM, giả mạo danh tính và các hình thức lừa đảo trực tuyến đang gia tăng thời gian gần đây.

Thông tư cũng đặt ra các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống xác thực khuôn mặt. Công nghệ được sử dụng phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế FIDO, với tỷ lệ từ chối sai dưới 5% và tỷ lệ chấp nhận sai không quá 0,01%.

Hệ thống đồng thời phải có khả năng phát hiện các hình thức giả mạo như sử dụng ảnh chụp, video hoặc mặt nạ 3D để vượt qua bước xác thực.