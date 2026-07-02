Đoàn Việt Nam đưa 23 nạn nhân động đất ở Venezuela ra khỏi đống đổ nát

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira (Venezuela), ngày 1/7 (giờ địa phương), đoàn cứu hộ Việt Nam xác định chính xác 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt.

Lực lượng Việt Nam trực tiếp triển khai tìm kiếm tại 9 vị trí, đưa thành công thi thể các nạn nhân ra ngoài, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 23 người. Bảy vị trí còn lại được đoàn bàn giao cho lực lượng chức năng và đội cứu hộ địa phương tiếp tục xử lý.

Lực lượng Quân đội và Công an phối hợp tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu các thành viên tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, dốc toàn tâm, toàn lực thực hiện nhiệm vụ với tinh thần đây không chỉ là nghĩa vụ quốc tế mà còn là tình cảm của Việt Nam dành cho Venezuela; chạy đua với thời gian để tham gia khắc phục hậu quả động đất.

Trong điều kiện làm nhiệm vụ khắc nghiệt, lực lượng Quân đội và Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia thành nhiều mũi cùng trang thiết bị chuyên dụng triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt, với mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường trước để xác định các vị trí nghi có nạn nhân trong những công trình đổ sập. Tiếp đó, lực lượng công binh sử dụng thiết bị dò tìm bằng âm thanh và radar xuyên tường để xác định chính xác vị trí, từ đó tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài.

Người thân các nạn nhân cung cấp thông tin để bộ đội Việt Nam phục vụ công tác tìm kiếm. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các mũi cứu hộ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm theo đề nghị của gia đình các nạn nhân. Đội quân y cũng duy trì công tác cấp cứu, điều trị cho người dân tại trạm thu dung trong khu vực.

Đây là lần thứ ba Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam cử lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Đoàn công tác tại Venezuela gồm 124 thành viên.