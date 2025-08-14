Gây tai nạn rồi bỏ trốn, bị phát hiện còn tấn công cảnh sát giao thông

(VTC News) -

Lực lượng chức năng khống chế người đàn ông gây tai nạn. (Clip do người dân cung cấp)

Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ người đàn ông tấn công CSGT sau khi gây tai nạn ở phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai).

Khoảng 7h40 ngày 14/8, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam) thì nhận tin báo có vụ va chạm giao thông trên Quốc lộ 1D.

Lực lượng chức năng vây bắt người đàn ông gây tai nạn rồi bỏ trốn. (Ảnh cắt từ clip)

Khi đến nơi, lực lượng chức năng chỉ thấy chiếc xe máy của chị H.T.H.N. (25 tuổi, sống ở phường Quy Nhơn Bắc) bị đổ giữa đường. Người dân chứng kiến cho biết, người đàn ông gây tai nạn đã nhanh chóng chạy xe máy rời khỏi hiện trường sau khi sự việc xảy ra.

Trung tá Đào Văn Đông,Tổ trưởng tổ tuần tra CSGT khu vực 1 phân công hai chiến sỹ ở lại bảo vệ hiện trường, đồng thời cắt cử lực lượng đi xác minh.

Khi đến ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - Quốc lộ 1D, cách hiện trường khoảng 200m, Trung tá Đông phát hiện người đàn ông nghi có liên quan vụ tai nạn trên, yêu cầu quay lại làm rõ. Người này bất ngờ vung tay tấn công Trung tá Đông, sau đó đạp ngã xe mô tô đặc chủng.

Xe đặc chủng của CSGT bị người đàn ông đạp đổ. (Ảnh cắt từ clip)

Đồng đội của anh Đông là Đại úy Nguyễn Quốc Hoàng và Thiếu tá Trần Văn Thi cùng 2 cán bộ nhà tạm giữ ở gần đó hỗ trợ khống chế người đàn ông trên, đưa về trụ sở Công an phường Quy Nhơn Nam. Người này được xác định là Ngô Văn Đức (32 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam).

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận, sau khi xảy ra va chạm giao thông, anh ta giấu xe máy trong nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn rồi bỏ đi.

Lực lượng chức năng sau đó thu giữ chiếc xe liên quan để phục vụ điều tra.