'Ngũ A Ca điển trai nhất màn ảnh': Nổi tiếng, giàu có, độc thân ở tuổi 53

(VTC News) -

Tô Hữu Bằng ghi dấu ấn với vai Ngũ A Ca trongHoàn Châu cách cách, trở thành thần tượng của nhiều thế hệ khán giả. Sau thành công của phim, Tô Hữu Bằng trở thành một trong những mỹ nam được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ và được mệnh danh là "hoàng tử thư sinh".

Quá khứ gánh nợ giúp gia đình

Sinh năm 1973, Tô Hữu Bằng từng được xem là niềm tự hào của gia đình với thành tích học tập xuất sắc. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi anh tham gia tuyển chọn chương trình Thanh xuân đối kháng và bắt đầu bước vào làng giải trí.

Cùng các thành viên trong nhóm Tiểu Hổ Đội, anh nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ châu Á nhờ ngoại hình điển trai, thư sinh.

Tô Hữu Bằng (phải) khi là thành viên của nhóm Tiểu Hộ Đội.

Tuy nhiên ít ai biết Tô Hữu Bằng từng trải qua thời niên thiếu nhiều biến cố. Năm 15 tuổi - giai đoạn bắt đầu nổi tiếng cũng là lúc gia đình anh rơi vào khủng hoảng. Cha anh làm ăn thua lỗ, thường xuyên vắng nhà, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai cậu thiếu niên đang tuổi đi học.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sina về quá khứ, nam diễn viên nghẹn ngào: "Có những thời điểm, tôi cảm thấy mình không có quyền được lựa chọn. Việc kiếm tiền không còn là đam mê, mà là nghĩa vụ để giữ cho gia đình không sụp đổ. Tôi phải học cách trưởng thành trong sự lo âu, khi mà mỗi tờ hóa đơn nợ đều nặng nề hơn cả những kịch bản phim tôi cầm trên tay".

Biến cố này không chỉ khiến Tô Hữu Bằng sớm bước vào guồng quay mưu sinh mà còn định hình tính cách độc lập của anh. Ngay từ nhỏ, nam nghệ sĩ ý thức rõ vai trò của người anh cả, luôn tự lập và ít khi dựa dẫm vào gia đình. Chính sự mạnh mẽ ấy lại khiến anh trở thành “chỗ dựa mặc định”, đến mức những nhu cầu cảm xúc cá nhân bị bỏ quên.

Vai diễn Ngũ A Ca giúp Tô Hữu Bằng nổi đình đám.

Tên tuổi của Tô Hữu Bằng thực sự bùng nổ khi anh đảm nhận vai Ngũ A Ca trong bộ phim truyền hình đình đám Hoàn Châu cách cách. Vai diễn này giúp anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và mở ra sự nghiệp diễn xuất rực rỡ.

Không dừng lại ở lĩnh vực ca hát và diễn xuất, Tô Hữu Bằng tiếp tục khẳng định tài năng khi lấn sân sang sản xuất và đạo diễn. Năm 2010, anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Kim Kê Bách Hoa với vai diễn trong phim Phong thanh. Sau đó, anh thử sức với vai trò nhà sản xuất truyền hình và gặt hái thành công.

Chọn sống độc thân ở tuổi U60

Những năm gần đây, Tô Hữu Bằng dần rút khỏi ánh đèn sân khấu. Anh không còn tham gia nhiều dự án phim ảnh hay sự kiện thương mại, thay vào đó dành thời gian cho đời sống cá nhân.

Ở tuổi 53, Tô Hữu Bằng vẫn sống độc thân và kín tiếng về đời tư. Ngoại hình thư sinh và điển trai của anh khiến nhiều người bất ngờ.

Trong suốt nhiều năm, truyền thông Hoa ngữ từng nhiều lần đồn đoán về chuyện tình cảm của anh, đặc biệt là mối quan hệ với nữ diễn viên Triệu Vy. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ chưa từng xác nhận.

Năm 2021, anh vướng tin đồn bí mật kết hôn với quản lý lâu năm nhưng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Đến nay, Tô Hữu Bằng vẫn giữ lối sống riêng tư, tránh xa thị phi.

Tô Hữu Bằng chọn sống độc thân ở tuổi 53.

Theo truyền thông Hoa ngữ, lý do khiến Tô Hữu Bằng không mặn mà với chuyện tình cảm chính là việc chứng kiến những biến động trong gia đình từ sớm. Một số quan điểm được Sina dẫn lại cho thấy nam diễn viên không xem hôn nhân là tiêu chí bắt buộc của hạnh phúc, thay vào đó ưu tiên sự ổn định cá nhân.

Mỗi khi được hỏi về hôn nhân, Tô Hữu Bằng đều nói: “Chuyện kết hôn là tùy duyên, chưa gặp đúng người thì tuyệt đối không miễn cưỡng”.

Không chỉ tập trung vào đời sống tinh thần, nam nghệ sĩ còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Anh thành lập Quỹ Hy vọng Tô Hữu Bằng nhằm hỗ trợ xây dựng trường học cho trẻ em vùng khó khăn.

Với anh, niềm vui không chỉ đến từ thành công cá nhân mà còn từ việc mang lại giá trị cho cộng đồng.

Theo truyền thông, Tô Hữu Bằng hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 31 triệu USD. Thành công và cuộc sống vật chất giàu có, song anh lựa chọn lại là một cuộc sống giản dị, cân bằng và bình yên.