Ngắm 'cung điện thạch nhũ' trong lòng hang động mới được phát hiện ở Quảng Trị

Đội thám hiểm đã khảo sát và thu về được kết quả: hang Thắng có chiều dài khoảng 3.000 mét, chiều rộng trung bình 70m, có nhiều nơi rộng hơn 100m. Hang gồm 2 cửa và chia thành 2 nhánh riêng biệt. Cửa vào rộng khoảng 5 mét vuông, trong khi cửa ra hẹp đến mức chỉ vừa đủ một người lớn lách qua. (Ảnh: Jungle Boss)