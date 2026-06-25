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Xuất bản ngày 25/06/2026 09:13 PM
Xuất bản ngày 25/06/2026 09:13 PM

Ngắm 'cung điện thạch nhũ' trong lòng hang động mới được phát hiện ở Quảng Trị

(VTC News) -

Toàn bộ 3.000m chiều dài hang Thắng được bao phủ bởi hệ thống thạch nhũ quy mô lớn, có nhiều cột thạch nhũ cao tới 50m sừng sững giữa lòng hang.

Ngày 25/6, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị), cho biết các chuyên gia đã tiến hành khảo sát một hang động mới vừa được phát hiện dài khoảng 3.000 mét, với “cung điện thạch nhũ” trong lòng hang. (Ảnh: Jungle Boss)

Ngày 25/6, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị), cho biết các chuyên gia đã tiến hành khảo sát một hang động mới vừa được phát hiện dài khoảng 3.000 mét, với “cung điện thạch nhũ” trong lòng hang. (Ảnh: Jungle Boss)

Theo ông Thái, ngày 3/6, ngay khi tiếp nhận thông tin từ một người dân địa phương về việc phát hiện một hang động mới, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với Đội thám hiểm của Công ty Jungle Boss khảo sát hang động này. (Ảnh: Jungle Boss)

Theo ông Thái, ngày 3/6, ngay khi tiếp nhận thông tin từ một người dân địa phương về việc phát hiện một hang động mới, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với Đội thám hiểm của Công ty Jungle Boss khảo sát hang động này. (Ảnh: Jungle Boss)

Chương trình khảo sát hang động kéo dài 6 ngày và hang động mới được đặt tên là hang Thắng (tên tiếng Anh là Victory Cave) - theo tên người dân địa phương đã phát hiện ra vị trí hang. (Ảnh: Jungle Boss)

Chương trình khảo sát hang động kéo dài 6 ngày và hang động mới được đặt tên là hang Thắng (tên tiếng Anh là Victory Cave) - theo tên người dân địa phương đã phát hiện ra vị trí hang. (Ảnh: Jungle Boss)

Hang nằm ngay trên cung đường giữa Hang Voi và Hồ Ma Đa, thuộc thung lũng Ma Đa nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. (Ảnh: Jungle Boss)

Hang nằm ngay trên cung đường giữa Hang Voi và Hồ Ma Đa, thuộc thung lũng Ma Đa nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. (Ảnh: Jungle Boss)

Đội thám hiểm đã khảo sát và thu về được kết quả: hang Thắng có chiều dài khoảng 3.000 mét, chiều rộng trung bình 70m, có nhiều nơi rộng hơn 100m. Hang gồm 2 cửa và chia thành 2 nhánh riêng biệt. Cửa vào rộng khoảng 5 mét vuông, trong khi cửa ra hẹp đến mức chỉ vừa đủ một người lớn lách qua. (Ảnh: Jungle Boss)

Đội thám hiểm đã khảo sát và thu về được kết quả: hang Thắng có chiều dài khoảng 3.000 mét, chiều rộng trung bình 70m, có nhiều nơi rộng hơn 100m. Hang gồm 2 cửa và chia thành 2 nhánh riêng biệt. Cửa vào rộng khoảng 5 mét vuông, trong khi cửa ra hẹp đến mức chỉ vừa đủ một người lớn lách qua. (Ảnh: Jungle Boss)

Toàn bộ 3.000m chiều dài hang Thắng được bao phủ bởi hệ thống thạch nhũ quy mô lớn, có nhiều cột thạch nhũ cao tới 50m sừng sững giữa lòng hang. Những rèm đá buông dài từ trần xuống vách. (Ảnh: Jungle Boss)

Toàn bộ 3.000m chiều dài hang Thắng được bao phủ bởi hệ thống thạch nhũ quy mô lớn, có nhiều cột thạch nhũ cao tới 50m sừng sững giữa lòng hang. Những rèm đá buông dài từ trần xuống vách. (Ảnh: Jungle Boss)

Những khối măng đá đồ sộ dựng đứng như pháo đài. Hàng loạt hình thái đá cùng biến thể thạch nhũ với hình thù độc đáo xuất hiện dày đặc, khiến đội thám hiểm liên tục choáng ngợp trên từng bước chân khảo sát. (Ảnh: Jungle Boss)

Những khối măng đá đồ sộ dựng đứng như pháo đài. Hàng loạt hình thái đá cùng biến thể thạch nhũ với hình thù độc đáo xuất hiện dày đặc, khiến đội thám hiểm liên tục choáng ngợp trên từng bước chân khảo sát. (Ảnh: Jungle Boss)

Đặc biệt, trong hang còn ghi nhận sự xuất hiện của số lượng lớn cụm ngọc động với kích thước ấn tượng. Những viên ngọc động tròn trịa, trắng nhẵn và sáng lấp lánh, nằm tập trung trong các hốc đá tự nhiên, đây là một trong những minh chứng cho quá trình địa chất nổi bật trong lòng hang Thắng. (Ảnh: Jungle Boss)

Đặc biệt, trong hang còn ghi nhận sự xuất hiện của số lượng lớn cụm ngọc động với kích thước ấn tượng. Những viên ngọc động tròn trịa, trắng nhẵn và sáng lấp lánh, nằm tập trung trong các hốc đá tự nhiên, đây là một trong những minh chứng cho quá trình địa chất nổi bật trong lòng hang Thắng. (Ảnh: Jungle Boss)

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