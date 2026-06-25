Hiện trạng khu Mả Lạng tại trung tâm TP.HCM trước cuộc đại chỉnh trang
Khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo giữa trung tâm TP.HCM sắp được chỉnh trang với tổng vốn gần 16.370 tỷ đồng, mở ra kỳ vọng đổi thay cho hàng nghìn hộ dân.
Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13
200 hộ dân cùng trường Đại học Luật TP.HCM, chợ Bình Triệu đã bàn giao mặt bằng, tháo dỡ công trình để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 13.
Cận cảnh nơi xây dựng nhà máy đốt rác phát điện gần 1.600 tỷ đồng tại Gia Lai
Nhà máy đốt rác phát điện được xây dựng ở Quy Nhơn với quy mô khoảng 10ha, công suất xử lý 800 tấn rác mỗi ngày đêm và công suất phát điện 15 MW.
Ngắm 'cung điện thạch nhũ' trong lòng hang động mới được phát hiện ở Quảng Trị
Toàn bộ 3.000m chiều dài hang Thắng được bao phủ bởi hệ thống thạch nhũ quy mô lớn, có nhiều cột thạch nhũ cao tới 50m sừng sững giữa lòng hang.
Mỹ triển khai lực lượng cứu hộ tới Venezuela sau trận động đất thế kỷ
Mỹ đang triển khai các đội tìm kiếm và cứu nạn đến Venezuela sau trận động đất mạnh nhất 1 thế kỷ ở đất nước này.
Người tung tin thất thiệt 'tôm khô Cà Mau làm bằng cao su non' khai gì?
Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Quang Tuyên thừa nhận đã đăng thông tin sai sự thật về tôm khô làm từ cao su non và gỡ bỏ nội dung vi phạm.
Biểu giá điện sinh hoạt có thể được áp theo thời gian dùng trong ngày
Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu áp dụng biểu giá theo thời gian sử dụng điện trong ngày (biểu giá TOU).
Bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 được hỗ trợ 15,6 triệu đồng/tháng
Chính phủ quy định y/bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được hỗ trợ 15,6 triệu đồng/tháng.
Từ 1/7 tự ý 'xào', copy bài báo đăng lên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu
Từ 1/7, hành vi tự ý sao chép tác phẩm báo chí, nghệ thuật để đăng lại trên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu sẽ bị phạt tới 30 triệu đồng.
Bí quyết tình yêu 20 năm của tỷ phú Facebook Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan
Khám phá bí mật hạnh phúc và bí quyết duy trì hôn nhân bền vững của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và Priscilla Chan, cặp đôi nổi tiếng thế giới.
Công an bác tin đồn hai mẹ con bị bắt cóc ở Thái Nguyên
Công an Thái Nguyên bác tin đồn hai mẹ con bị bắt cóc ở phường Quyết Thắng đang gây hoang mang dư luận nhiều ngày nay.
Bóng World Cup 2026 có thực sự gây khó khăn cho các thủ môn?
Quả bóng World Cup 2026 trở thành tâm điểm tranh cãi khi nhiều thủ môn gặp khó, chuyên gia lại cho rằng nguyên nhân đến từ sai lầm cá nhân hơn là đặc tính của bóng.
Hộ dân dự án khu Mả Lạng được hỗ trợ tạm cư thế nào?
Các hộ dân đủ điều kiện tái định cư tại dự án chỉnh trang khu Mả Lạng-Chợ Gà, Gạo (TP.HCM) sẽ được hỗ trợ tạm cư 8-10 triệu đồng/tháng/hộ, tối đa không quá 24 triệu.
TP.HCM lên phương án thay thế trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa sau di dời
TP.HCM vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu hỏa táng của người dân sau khi di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, đồng thời đang xem xét phương án mở rộng năng lực hỏa táng.
Cháy trung tâm thương mại Nga: Người Việt bị ảnh hưởng giờ ra sao?
Vụ cháy trung tâm Sadovod ở Nga gây ảnh hưởng đến một số hộ kinh doanh người Việt, nhưng họ đã được hỗ trợ để tiếp tục công việc.
Khởi tố 2 người giúp nhóm công dân Trung Quốc ở lại Việt Nam hoạt động lừa đảo
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