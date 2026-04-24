Phát hiện hang động mới ở Quảng Trị chứa thác nước lạ, 'khó nhất 36 năm thám hiểm'

(VTC News) -

Ngày 24/4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) tổ chức hội nghị công bố 26 hang động mới được đoàn thám hiểm khảo sát từ 21/3 đến 11/4, trong đó có hang Chả Nghéo có thác nước hiếm gặp.

Đoàn khảo sát gồm 10 chuyên gia thám hiểm hang động Anh cùng đội ngũ hướng dẫn viên, porter, người dân địa phương, triển khai khảo sát tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các xã lân cận. Trong đợt này, đoàn khảo sát 29 hang, trong đó phát hiện 26 hang mới và phần mở rộng của 3 hang cũ, tổng chiều dài đo vẽ đạt 13.643 m.

Tại hội nghị, các chuyên gia trực tiếp khảo sát hang Chả Nghéo cung cấp nhiều thông tin chi tiết trước sự quan tâm của dư luận.

Theo ông Howard Limbert, Trưởng nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt, thành viên Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh, cho biết, hang Chả Nghéo dài 583 m, độ sâu 316 m và độ cao 751 m. Đây là hang có cửa dạng giếng đứng sâu, cấu trúc phức tạp và chưa phù hợp để phát triển du lịch.

“Chúng tôi phải mất một ngày rưỡi mới tiếp cận được cửa hang. Theo tôi, đây là hang động khó mà chúng tôi từng khảo sát trong suốt hơn 36 năm qua. Hang gần như dựng đứng, có thác nước chảy vào trong hang và nguy cơ cao ngập lụt. Hiện chúng tôi chưa khảo sát sâu trong hang và sẽ tiếp tục trong tương lai gần”, ông Howard Limbert nói.

Theo chuyên gia, thác nước trong hang Chả Nghéo được bắt nguồn từ các con suối chảy theo các rạch nước rồi đổ vào trong hang. Từ cửa hang sẽ đu dây khoảng 90 m, sau đó một đoạn sẽ tiếp tục xuống thêm khoảng 30-45 m nên bước đầu rất khó để tiếp cận hang.

Ngoài hang Chả Nghéo, từ ngày 21/3 đến 11/4, đoàn khảo sát cũng phát hiện 25 hang động mới có quy mô lớn, giá trị khoa học cao, nổi bật như: Hang Thiên Cung dài 4.206 m (nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) là hang có chiều dài lớn nhất trong đợt khảo sát, có ý nghĩa đặc biệt về mặt khoa học và tiềm năng khai thác; hang Nước Lặn (nằm trên 2 xã Tân Thành và xã Tuyên Lâm) dài 2.721 m; hang Má Dơm (xã Kim Điền) dài 1.257 m…

Theo đại diện Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, các kết quả khảo sát này cho thấy hệ thống hang động trong khu vực có cấu trúc phát triển mạnh theo địa hình karst, thể hiện rõ qua sự tồn tại đồng thời của các hang sâu dạng thẳng đứng như: Hang Má Dơm sâu -102 m, Hang Tru sâu -68 m và các hang có quy mô lớn, phát triển theo chiều ngang.

“Trải qua hơn 30 năm khảo sát và nghiên cứu trên khu vực núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng, các nhà thám hiểm đã không ngừng khám phá, mở rộng hiểu biết về hệ thống hang động nơi đây. Tổng số hang động được ghi nhận đến nay là hơn 472 hang, với tổng chiều dài trên 254 km, đưa Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành một trong những vùng karst có hệ thống hang động phong phú và độc đáo nhất thế giới”, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết.