Nét bình yên của làng chài Bãi Xếp bên bờ biển Quy Nhơn

Sức hút lớn nhất của Bãi Xếp không chỉ đến từ cảnh sắc, mà từ chính "hơi thở" bình yên trong đời sống thường nhật của hàng trăm hộ dân bản địa suốt trăm năm qua. Cuộc sống của người dân ở đây chủ yếu gắn bó với biển cả. Ngoài đánh bắt hải sản, họ còn nuôi tôm, cá ở khu vực gần bờ và các hoạt động du lịch cộng đồng.