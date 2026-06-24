Não mô cầu bùng phát, chuyên gia y tế khuyến cáo chủ động tiêm phòng cho trẻ

(VTC News) -

Trẻ em là đối tượng nguy cơ cao trước “bệnh tử 24 giờ”

Mùa hè là thời điểm học sinh nghỉ học, tăng cường du lịch hè, di chuyển trên các phương tiện công cộng và tụ tập đông người… khiến trẻ có nguy cơ tiếp xúc và nhiễm mầm bệnh cao.

Bên cạnh thói quen sinh hoạt, theo các chuyên gia y tế, thời tiết nắng nóng kèm mưa bất chợt trong mùa hè dễ khiến cơ thể mất nước, ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc… khiến hệ miễn dịch suy giảm. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn có sẵn ở vùng hầu họng tấn công các cơ quan gây bệnh.

Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao. Bệnh do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis gây ra, lây truyền chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, hầu, họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng. Đáng chú ý, người mang vi khuẩn có thể không có triệu chứng nhưng vẫn là nguồn lây cho cộng đồng.

Ngành y tế khuyến cáo, viêm màng não mô cầu ủ bệnh âm thầm, tiến triển rất nhanh, có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ kể từ khi khởi phát sốt.

ThS.BS Lê Thanh Khôi - Phó Giám đốc y khoa, trực thuộc Hội đồng y khoa Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu phân tích, trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất do hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ, khiến nguy cơ nhiễm vi khuẩn não mô cầu cao hơn.

Triệu chứng khởi phát thường gặp là sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn và cổ cứng. Điều này khiến nhiều phụ huynh nhầm lẫn với cảm cúm, chủ quan và bỏ qua “thời gian vàng” điều trị. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo, bệnh do não mô cầu có thể tiến triển khó lường, có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và gây tử vong trong vòng 24 giờ.

“Viêm màng não mô cầu có tỷ lệ tử vong cao thứ hai sau bệnh dại. Theo số liệu từ ngành y tế, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 50% nếu không được điều trị kịp thời. Ngay cả khi được cứu chữa, cứ 5 người sống sót thì có 1 người để lại di chứng nặng nề như điếc, tổn thương thần kinh, đoạn chi hoặc sẹo vĩnh viễn”, ThS.BS. Thanh Khôi cho biết thêm.

Phòng bệnh do não mô cầu: Đừng để lại “khoảng trống” bảo vệ

Trước bối cảnh dịch bệnh mùa hè diễn biến phức tạp, bác sĩ khuyên gia đình nên sẵn sàng các biện pháp phòng bệnh và chủ động tiêm phòng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định, tiêm vắc xin là chiến lược phòng ngừa hiệu quả hàng đầu, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc và biến chứng nặng cũng như ngăn ngừa bệnh lan rộng trong cộng đồng.

Trước tình hình thời tiết cực đoan, bác sĩ khuyên phụ huynh nên rà soát lại lịch tiêm chủng của con, đặc biệt với các bệnh có diễn tiến nhanh như não mô cầu.

Vi khuẩn não mô cầu có 13 nhóm huyết thanh. Theo WHO, các nhóm huyết thanh A, B, C, W, X và Y là nguyên nhân gây ra hơn 95% trường hợp viêm màng não do não mô cầu trên toàn cầu. Với đặc tính có “họ hàng” đông đúc và phân bố khác nhau theo khu vực địa lý, việc di chuyển thường xuyên, vui chơi trong mùa hè có thể khiến trẻ đối mặt với nguy cơ tiếp xúc nhiều nhóm vi khuẩn khác nhau.

Theo chuyên gia dịch tễ, hành trình bảo vệ con trước nguy cơ não mô cầu cần chú ý phòng ngừa đầy đủ các nhóm vi khuẩn não mô cầu gây bệnh phổ biến như: A, C, Y, W... Hiện nay, một mũi vắc xin não mô cầu tứ giá giúp chống lại 4 nhóm huyết thanh A, C, Y, W, có thể tiêm cho trẻ nhỏ từ 9 tháng tuổi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Việc kiểm tra lịch sử tiêm chủng của con thời điểm này rất quan trọng, giúp chủ động hoàn thiện lá chắn bảo vệ cho trẻ. Phụ huynh nên đến các cơ sở y tế uy tín để tham khảo ý kiến chuyên môn về các mũi tiêm còn thiếu.

Theo chuyên gia y tế, tiêm vắc xin não mô cầu nhóm A, C, Y, W giúp trẻ có thêm “áo giáp” phòng bệnh nguy hiểm.

Trong thời gian gần đây, tại Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu ghi nhận nhu cầu tư vấn và tiêm vắc xin phòng não mô cầu gia tăng rõ rệt. Phần lớn khách hàng là các gia đình. Điều này cho thấy người dân ngày càng nâng cao nhận thức và chủ động hơn trong việc phòng ngừa bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Đơn vị đã chủ động triển khai các phương án vận hành phù hợp, đảm bảo nguồn cung vắc xin, bảo vệ toàn diện cho mọi lứa tuổi từ trẻ nhũ nhi, trẻ nhỏ, thanh thiếu niên đến người trưởng thành và người cao tuổi.

Toàn bộ quy trình tiêm chủng thực hiện nghiêm ngặt theo quy định chuyên môn của Bộ Y tế, nhằm đảm bảo an toàn tối đa. Đồng thời, hệ thống bảo quản vắc xin được quản lý theo tiêu chuẩn GSP của Bộ Y tế, sử dụng thiết bị đạt chuẩn WHO với công nghệ tiên tiến từ châu Âu, giám sát thông minh 24/7 giúp duy trì chất lượng vắc xin luôn ổn định.

Bên cạnh tiêm phòng, ThS.BS. Lê Thanh Khôi còn lưu ý các biện pháp phòng bệnh khác cho cả gia đình như: vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, súc miệng họng bằng dung dịch sát khuẩn thông thường; giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, đảm bảo thông thoáng không khí.

Đồng thời, cả gia đình cần duy trì chế độ ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường sức đề kháng để giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.