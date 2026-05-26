Long Châu - Mayoly triển khai sáng kiến 'Trạm tầm soát trí nhớ'

Suy giảm trí nhớ là một tình trạng bệnh lý thường gặp, ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ của não bộ. Bệnh dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, trí nhớ, tư duy, định hướng, khả năng hiểu, tính toán… Theo thời gian, nếu không được phát hiện và khắc phục kịp thời, người mắc suy giảm trí nhớ có thể tiến triển thành sa sút trí tuệ.

Tầm soát trí nhớ từ sớm giúp phát hiện nguy cơ suy giảm nhận thức và mở ra cơ hội can thiệp kịp thời. (Ảnh: Hoàng Khánh)

Theo chuyên gia y tế, suy giảm trí nhớ không chỉ là vấn đề của người lớn tuổi mà ngày đang dần trẻ hóa, đặc biệt từ 35 tuổi trở lên. Các biểu hiện ban đầu thường là hay “nhớ nhớ, quên quên”, kém tập trung, dễ quên việc cần làm hoặc mất nhiều thời gian hơn để xử lý công việc hằng ngày. Đây là tình trạng thường bị bỏ qua nhưng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và chất lượng cuộc sống nếu kéo dài.

Nhằm nâng cao nhận thức về phòng bệnh chủ động và đưa giải pháp tầm soát tiên tiến đến gần hơn với cộng đồng, ngày 16/05, Long Châu và Mayoly đã phối hợp cùng các đơn vị y tế địa phương triển khai chương trình “Trạm tầm soát trí nhớ”, kiểm tra sức khoẻ và tư vấn miễn phí cho người dân, đặc biệt là người trẻ, trung niên ở TP Huế.

Bác sĩ hướng dẫn người dân thực hiện bài đánh giá TNmindtest - công cụ đánh giá trí nhớ và khả năng tập trung.

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động tầm soát sức khỏe trí nhớ và tập trung thông qua ứng dụng TNmindtest. Được biết, TNmindtest là công cụ đánh giá trí nhớ và khả năng tập trung, được số hóa bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thần kinh và nhận thức, do VnADA phát triển và tài trợ bởi Mayoly.

Công cụ được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn chẩn đoán suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) do Hiệp hội Alzheimer Hoa Kỳ (NIA-AA) ban hành năm 2011. Bài kiểm tra tập trung vào các chức năng thường bị ảnh hưởng sớm như: trí nhớ tình tiết khả năng học và ghi nhớ thông tin mới, trí nhớ công việc khả năng lưu giữ và xử lý thông tin ngắn hạn.

Bên cạnh đó, tại chương trình, người dân còn có cơ hội tư vấn chuyên sâu với đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia từ Long Châu và các bệnh viện uy tín. Các thông tin y khoa, cách nhận biết sớm dấu hiệu suy giảm nhận thức, hay cách chăm sóc sức khỏe trí não khoa học… được truyền tải theo cách gần gũi, dễ hiểu.

Chuỗi hoạt động hướng đến thúc đẩy thói quen tầm soát sớm, chủ động chăm sóc sức khỏe trí não theo hướng bền vững, khoa học.

Các chuyên gia cho biết, suy giảm nhận thức nhẹ (MCI - Mild Cognitive Impairment) là giai đoạn trung gian giữa quá trình lão hóa bình thường và các bệnh về rối loạn trí nhớ nghiêm trọng.

Việc nhận diện sớm các dấu hiệu ở giai đoạn này và kịp thời áp dụng các biện pháp can thiệp phù hợp như: điều chỉnh lối sống, duy trì vận động, cân bằng dinh dưỡng và theo dõi sức khỏe định kỳ… có thể ngăn ngừa nguy cơ diễn biến nặng về sau.

Không chỉ mang ý nghĩa với mỗi cá nhân, chủ động phòng bệnh còn góp phần quan trọng giúp giảm gánh nặng bệnh tật, tiết kiệm nguồn lực, chi phí chăm sóc y tế cho gia đình và xã hội.

Chương trình “Trạm tầm soát trí nhớ - Phòng chống suy giảm nhận thức” tiếp tục là bước đi chiến lược, nối dài cam kết hợp lực toàn diện “vì một Việt Nam khỏe mạnh” của Long Châu và Mayoly.

Hai bên hướng đến tầm nhìn chung nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam bằng các giải pháp tiên tiến, đóng góp thiết thực vào cải thiện sức khỏe trí não, giảm thiểu rủi ro tỷ lệ bệnh suy giảm nhận thức trong cộng đồng theo hướng bền vững.

Long Châu lan tỏa thói quen chăm sóc sức khỏe trí não chủ động cho người từ 35 tuổi.

Trong bối cảnh các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng, các nhà thuốc không chỉ cung cấp dược phẩm chất lượng, mà còn là những “điểm chạm y tế đầu tiên” hỗ trợ người dân nhanh chóng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, sàng lọc sớm để không bỏ lỡ “thời điểm vàng”.

Phát huy mạng lưới hơn 2.500 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng cùng nền tảng công nghệ hiện đại, Long Châu tích cực tham gia, phối hợp trong các chương trình quốc gia về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từng bước trở thành “cánh tay nối dài” của ngành y tế tại cơ sở.

Cùng với đó, xuyên suốt quá trình hoạt động, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đẩy mạnh hợp tác chiến lược cùng nhiều doanh nghiệp dược phẩm uy tín trong nước và quốc tế.

Hành trình bền bỉ này hướng đến thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc sức khỏe, mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ y tế tiên tiến, chất lượng quốc tế đến hàng triệu gia đình Việt Nam, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.