Nắng nóng diện rộng sắp quay trở lại miền Trung và miền Nam

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ 21/4, nắng nóng quay trở lại Trung Bộ bao gồm vùng núi Nghệ An tới TP Huế. Sang ngày 22/4, nắng nóng mở rộng, nhiệt độ tăng chậm.

Theo đó, ngày 21/4, khu vực vùng núi từ Nghệ An đến TP Huế nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Nam Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35°C.

Nắng nóng sắp tái diễn ở hai miền Trung và Nam.

Ngày 22/4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 36-38°C, có nơi trên 38°C, độ trong không khí thấp, chỉ khoảng 45-50%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Cùng ngày, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ nắng nóng cũng xuất hiện nhưng chỉ ở diện hẹp, cục bộ một số nơi với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35°C.

Đợt nắng nóng này ở miền Trung không kéo dài lâu và không gay gắt như đợt nắng nóng trước đó. Từ 23/4 nắng nóng trên khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị kết thúc. Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng còn kéo dài đến hết 23/4.

Sau khi, nắng nóng kết thúc ở miền Trung, từ 23-24/4, nắng nóng diện rộng khả năng xảy ra ở khu vực Nam Bộ.

Ngoài ra, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, dữ liệu quan trắc và các mô hình dự báo khí hậu cho thấy, hệ thống ENSO đang chuyển pha từ trạng thái La Nina sang trung tính, khả năng cao chuyển sang El Nino từ tháng 6 - 8/2026 với xác suất từ 80 - 90%, sau đó tiếp tục phát triển, khả năng đạt cường độ từ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh (xác suất khoảng 20 - 25%) trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2026, có thể kéo dài sang năm 2027. Nhận định tương tự các năm El Nino mạnh 1997 - 1998 và 2023 - 2024.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn, đặc biệt ở khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026 - 2027. Đồng thời tình trạng thiếu nước có thể xảy ra trên phạm vi rộng trong những tháng đầu năm 2027.

Đáng lưu ý, trong các kỳ El Nino, mặc dù tổng lượng mưa giảm, vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, mưa cực đoan trong thời gian ngắn gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị.

Hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm nhưng cần đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và gây tác động lớn trong thời gian ngắn.