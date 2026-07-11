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XSMB 11/7/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 11/7 (VTC News) - XSMB 11/7/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 7 ngày 11/7 được cập nhật trực tiếp lúc 18h15; theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác nhất.

XSMT 11/7/2026 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 11 tháng 7 (VTC News) - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 7 ngày 11/7/2026 được cập nhật trực tiếp lúc 17h15. Theo dõi KQXSMT mới nhất, chính xác nhất.

Cách xem VTV Go trực tiếp bóng đá World Cup 2026 Cập nhật danh sách kênh VTV Go trực tiếp bóng đá World Cup 2026, cách xem trực tuyến trên máy tính và điện thoại mới nhất.

Video cận cảnh hiện trường lật ca nô ở Phú Quốc, nhiều người nguy kịch Chiều 11/7, một ca nô chở khách bị lật trên vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, An Giang), lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ.

Sau gần 30 năm 'đắp chiếu', công viên hơn 1.250 tỷ đồng ở Hà Nội sắp hồi sinh Sau gần 30 năm chậm triển khai, dự án Công viên Hà Đông hơn 1.250 tỷ đồng đang được gỡ vướng để tái khởi động, hướng tới hoàn thành trong năm 2027.

Mỹ nhân Việt đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất giờ ra sao? Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Trái đất, cuộc sống của nàng hậu Nguyễn Phương Khánh vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Lực lượng An ninh nhân dân: 80 năm hun đúc từ những chiến công thầm lặng Từ vụ án Ôn Như Hầu đến chuyên án CM-12, những chiến công thầm lặng đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân suốt 80 năm qua.

Lật ca nô chở du khách ở Phú Quốc, nghi có người thiệt mạng Chiếc ca nô chở hàng chục khách du lịch đã lật ở ngoài khơi thuộc vùng biển An Thới (Phú Quốc, An Giang), nghi có người thiệt mạng.

Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 11/7/2026 - XSDNO 11/7 (VTC News) - XSDNO 11/7, trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 11/7/2026, xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 11/7/2026, xổ số Đắk Nông 11/7.

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 11/7/2026 - XSDNA 11/7 (VTC News) - XSDNA 11/7, trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 11/7/2026, xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 11/7/2026, xổ số Đà Nẵng 11/7.

Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 11/7/2026 - XSQNG 11/7 (VTC News) - XSQNG 11/7, trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 11/7/2026, xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 11/7/2026, xổ số Quảng Ngãi 11/7.

Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 11/7/2026 - XSBP 11/7 (VTC News) - XSBP 11/7, trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 11/7/2026, xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 11/7/2026, xổ số Bình Phước 11/7.

Vì sao gọi là vàng Tây? Vàng tây là thuật ngữ quen thuộc trên thị trường trang sức Việt Nam, nhưng không phải ai cũng hiểu vì sao loại vàng này lại có tên gọi như vậy.