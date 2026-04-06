Nam sinh bị liệt nửa người dưới do cúi đầu xem điện thoại quá nhiều

Giống như nhiều thanh niên khác, Xiao Dong, 19 tuổi, sinh viên năm ba tại một trường đại học ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, dành rất nhiều thời gian cúi đầu nhìn điện thoại. Anh không ngờ hậu quả của thói quen hàng ngày đó lớn đến vậy.

Sau khi làm thêm công việc rửa bát và lau bàn trong nhiều giờ liền, áp lực lên các mạch máu gần cột sống trở nên quá lớn, cộng thêm việc anh dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để nhìn điện thoại, chơi game và lướt mạng xã hội. Ban đầu, Xiao Dong bắt đầu cảm thấy tê ở cổ, tay và chân, nhưng vào ngày 30/7/2025, anh đột ngột bị liệt chi dưới và sức lực ở hai tay cũng yếu dần, buộc phải cấp cứu tại Bệnh viện Số 1 Tuyền Châu.

Tại bệnh viện, các bác sỹ phát hiện một cục máu đông lớn ở cột sống cổ tại đoạn C4-T1, chèn ép tủy sống và khiến Xiao Dong mất cảm giác ở cả hai chi dưới, liệt từ ngực trở xuống và cơ bắp chi trên suy yếu.

May mắn thay, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ cục máu đông và ngăn ngừa tình trạng liệt vĩnh viễn. Hiện tại, Xiao Dong dần lấy lại khả năng điều khiển chi dưới và dự kiến ​​sẽ hồi phục hoàn toàn.

Các bác sỹ giải thích việc cúi đầu trong thời gian dài sẽ tạo áp lực lên các cơ phía sau cổ, gấp 3-5 lần trọng lượng của đầu. Nếu các cơ này mệt mỏi theo thời gian, áp lực có thể tác động trực tiếp lên các dây chằng và mạch máu trong ống sống.

Các trường hợp có dị dạng mạch máu từ trước sẽ dễ bị vỡ và xuất huyết hơn, dẫn đến chèn ép tủy sống cấp tính và trong những trường hợp nghiêm trọng có thể gây liệt suốt đời.

Các bác sỹ cảnh báo cột sống cổ là một bộ phận tương đối mỏng manh của cơ thể. Việc duy trì tư thế xấu kéo dài có thể dễ dàng dẫn đến bệnh lý cột sống cổ. Các triệu chứng phổ biến bao gồm co cứng cơ, đau nhức, tê ở bàn tay, bàn chân và đau lan. Nếu xảy ra chèn ép tủy sống, tình trạng có thể tiến triển dẫn đến đi lại không vững, thậm chí bại liệt.