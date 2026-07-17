Năm lần 'sửa' tim bẩm sinh, người mẹ Bắc Ninh đón con chào đời kỳ diệu

(VTC News) -

Chị Hải Anh (33 tuổi, Bắc Ninh) mắc dị tật tim bẩm sinh phức tạp gồm kênh nhĩ thất toàn phần dạng tâm thất độc nhất, bất tương hợp hai lần và không có lỗ van động mạch phổi. Phát hiện bệnh từ khi mới 9 tháng tuổi, chị trải qua 3 lần mổ tim hở và 2 lần can thiệp thông tim để sửa chữa dị tật.

Theo Hướng dẫn của Hội Tim mạch châu Âu về quản lý bệnh tim và thai kỳ năm 2025, người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ rất cao tử vong, hoặc gặp biến chứng nghiêm trọng nếu mang thai. Vì vậy, vợ chồng chị từng dự định nhờ người mang thai hộ.

Chị bất ngờ mang thai tự nhiên vào năm ngoái. Sau khi được bác sĩ bệnh viện đa khoa Tâm Anh tư vấn kỹ về những nguy cơ có thể gặp phải, hai vợ chồng quyết định giữ thai và chuyển vào TP.HCM sinh sống gần bệnh viện để thuận tiện theo dõi.

Bé trai chào đời an toàn (Ảnh: BVCC)

Trong suốt thai kỳ, chị được theo dõi sát bởi êkíp Tim mạch và Sản phụ khoa với lịch khám định kỳ hai tuần một lần nhằm đánh giá chức năng tim, gan, thận, khả năng đông máu cũng như sự phát triển của thai nhi.

Thai kỳ liên tục xuất hiện các biến chứng. Ngay từ tuần thứ 9, chị bị tụ dịch dọa sảy thai. Đến tuần 18, thai nhi có dấu hiệu chậm phát triển do người mẹ không cung cấp đủ oxy. Tuần 28, chị bất ngờ ho ra máu vì vỡ các mạch máu bàng hệ bất thường - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi.

Các bác sĩ hội chẩn khẩn, điều chỉnh thuốc chống đông, sử dụng thuốc cầm máu và chuẩn bị phương án can thiệp nếu tình trạng không được kiểm soát. May mắn, tình trạng chảy máu ổn định sau hai ngày.

Đến tuần 30, thai nhi được chẩn đoán giới hạn tăng trưởng trong tử cung do thiếu oxy và dưỡng chất. Êkíp liên tục siêu âm Doppler để theo dõi sát sức khỏe thai nhi.

Khi thai được 36 tuần, chị xuất hiện cơn gò liên tục, ra máu âm đạo và được chỉ định mổ cấp cứu. Bé trai nặng 1,8 kg chào đời trong tình trạng tím tái, ngưng thở, được hồi sức ngay tại phòng mổ rồi chuyển đến Đơn vị Hồi sức sơ sinh. Sau một tuần điều trị viêm phổi và hỗ trợ hô hấp, bé tự thở, bú tốt và cùng mẹ xuất viện trong tình trạng ổn định.

BS.CKII Vũ Năng Phúc, Trưởng khoa Tim bẩm sinh, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết đây là trường hợp đầu tiên mắc tim bẩm sinh cực kỳ phức tạp mang thai và sinh con thành công tại bệnh viện. Theo bác sĩ, đây cũng là ca mang thai trên nền tim bẩm sinh hiếm gặp đầu tiên trong hơn 20 năm thăm khám, điều trị của ông và hiện y văn thế giới chưa có báo cáo đầy đủ về trường hợp tương tự.

Theo bác sĩ Vũ Năng Phúc, phụ nữ mắc tim bẩm sinh, đặc biệt là các trường hợp phức tạp, cần được theo dõi suốt đời và được tư vấn tiền sản kỹ lưỡng trước khi có kế hoạch mang thai. Trong thai kỳ, việc quản lý cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Tim mạch và Sản khoa để phát hiện, xử trí kịp thời các biến chứng, tăng cơ hội mẹ tròn con vuông.