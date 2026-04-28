Mỹ xem xét đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã họp với đội ngũ an ninh quốc gia vào 27/4 để bàn về đề xuất hòa bình mới của Iran.

“Đã có cuộc thảo luận sáng nay mà tôi không muốn nói trước và tôi chắc chắn các bạn sẽ sớm nghe trực tiếp từ Tổng thống về chủ đề này”, Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt thông tin.

Bà Leavitt nhấn mạnh thêm: "Tôi không muốn đi trước quyết định của Tổng thống hay đội ngũ an ninh quốc gia của ông ấy. Tôi xin nhắc lại lằn ranh đỏ của Tổng thống đối với Iran đã được nêu rất rõ ràng, không chỉ với công chúng Mỹ mà còn với chính họ nữa".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Theo đó, các bên sẽ tạm hoãn thảo luận về chương trình hạt nhân cho đến khi xung đột và tranh chấp về vận chuyển hàng hải từ vùng Vịnh được giải quyết. Tuy nhiên, điều này khó có thể làm hài lòng Washington, vì họ vốn cho rằng các vấn đề hạt nhân phải được giải quyết ngay từ đầu.

Theo nguồn tin từ Pakistan - nước trung gian hòa giải, công tác thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Iran vẫn không dừng lại, bất chấp việc thiếu vắng cuộc gặp mặt trực tiếp sau khi ông Trump hủy chuyến đi của các phái viên vào cuối tuần qua.

Hôm 27/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đến thăm Oman, nơi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhận được những lời ủng hộ từ đồng minh lâu năm. Ông Araghchi nói với phóng viên ở Nga rằng ông Trump yêu cầu đàm phán, vì Mỹ chưa đạt được mục tiêu của mình.

Trước đó, Axios dẫn lời một quan chức Mỹ và hai nguồn thạo tin cũng cho biết Iran đã gửi tới Mỹ một đề xuất mới nhằm mở lại eo biển Hormuz và tiến tới chấm dứt xung đột, trong đó các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân sẽ được lùi sang giai đoạn sau.

Tuy nhiên, nếu phong tỏa được dỡ bỏ và xung đột sớm chấm dứt, Washington có thể mất đi đòn bẩy trong các vòng đàm phán tiếp theo, đặc biệt với mục tiêu buộc Tehran từ bỏ kho uranium làm giàu và đình chỉ hoạt động làm giàu - hai ưu tiên then chốt trong chiến lược của Tổng thống Trump.