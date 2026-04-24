Mỹ sẽ duy trì phong tỏa Iran 'chừng nào còn cần thiết', không vội đạt thỏa thuận

(VTC News) -

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm nay khẳng định Washington tiếp tục các biện pháp phong tỏa nhằm vào Iran “chừng nào còn cần thiết”, đồng thời nhấn mạnh Mỹ “không vội vàng” trong việc đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AP)

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Hegseth cho biết đến nay có 34 tàu bị buộc phải quay đầu.

“Gửi chính quyền Tehran, vòng phong tỏa đang siết chặt theo từng giờ. Chúng tôi kiểm soát tình hình. Không có gì được vào, cũng không có gì được ra”, ông tuyên bố.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng cho biết chiến dịch này sẽ tiếp tục được mở rộng trên phạm vi toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh Iran đang đứng trước “cơ hội đạt được một thỏa thuận tốt và khôn ngoan” và Washington không chịu áp lực về thời gian.

Đáng chú ý, ông Hegseth tiếp tục chỉ trích các đồng minh châu Âu, cho rằng Mỹ “không trông cậy vào châu Âu” trong cuộc khủng hoảng hiện nay. “Châu Âu và châu Á đã hưởng lợi từ sự bảo vệ của chúng tôi trong nhiều thập kỷ, nhưng thời kỳ ‘đi nhờ’ đã kết thúc”, ông tuyên bố.

Ông cũng nhấn mạnh xung đột hiện nay không phải là “cuộc chiến bất tận” như các cuộc chiến trước đây của Mỹ, mà cho rằng “cuộc chiến thực sự kéo dài là những gì Iran đã tiến hành chống lại Mỹ trong suốt 47 năm qua”.

Cũng tại buổi họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết tàu chở hàng Touska bị hải quân Mỹ vô hiệu hóa bằng hỏa lực khi tìm cách vượt phong tỏa hôm Chủ nhật, vẫn đang bị phía Mỹ kiểm soát cùng toàn bộ thủy thủ đoàn.

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các tàu đáng chú ý hướng tới Iran cũng như những tàu rời khỏi Iran, vốn ở ngoài khu vực phong tỏa vào thời điểm lệnh phong tỏa được ban hành”, ông nói. “Như mọi người đã thấy vào cuối tuần qua, chúng tôi đã sẵn sàng và bố trí lực lượng để đánh chặn các tàu này".

Tướng Dan Caine tại buổi họp báo, ngày 24/4/2026. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến sẽ tới Islamabad (Pakistan) vào tối thứ Sáu (giờ địa phương), dẫn đầu một phái đoàn quy mô nhỏ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ được cho là sắp diễn ra.

Một nguồn tin từ chính phủ Pakistan cho biết đội ngũ hậu cần và an ninh của Mỹ đã có mặt tại Islamabad để chuẩn bị cho tiến trình đối thoại, cho thấy các cuộc tiếp xúc có thể diễn ra trong thời gian rất gần.