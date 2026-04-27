Israel và Hezbollah cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Phát biểu trong cuộc họp nội các Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cáo buộc “những hành động vi phạm của Hezbollah đang phá vỡ lệnh ngừng bắn”, đồng thời tuyên bố Israel “đang hành động mạnh mẽ theo các thỏa thuận đã đạt được với Mỹ, và nhân tiện, cả với Lebanon”.

Binh sĩ Israel đứng gần khu vực biên giới Israel - Lebanon, ngày 16/4/2026. (Ảnh: Reuters)

Còn trong các tuyên bố của Hezbollah, lực lượng này cho biết đã nhắm mục tiêu vào binh sĩ và các vị trí của Israel tại miền Nam Lebanon, đáp trả việc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn và tấn công các làng mạc của Lebanon, tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công của Israel trong hôm qua diễn ra ở hầu hết trong số 7 thị trấn, mà trước đó quân đội Israel đã cảnh báo người dân sơ tán. Cả 7 thị trấn này nằm ngoài “Đường ranh giới màu vàng” do Israel thiết lập bên trong lãnh thổ Lebanon.

Theo Bộ Y tế Lebanon, 14 người đã thiệt mạng và 37 người khác bị thương trong các vụ tấn công này. Các cuộc tấn công của Israel cũng phá hủy các cơ sở hạ tầng, trong đó có một nhà thờ Hồi giáo ở khu vực Zawtar al-Sharqiyah. Số người thiệt mạng tại Lebanon do cuộc xung đột này đã vượt quá 2.500 người.

Trong khi các cuộc tấn công của Hezbollah đã khiến 1 binh sĩ Israel thiệt mạng và 6 người khác bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng. Hezbollah cũng phóng máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel, nhưng đã bị chặn lại.

Cũng trong ngày 26/4, Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết đã tổ chức lễ tưởng niệm cho một binh sĩ gìn giữ hòa bình người Indonesia thiệt mạng hôm 24/4, sau khi bị thương trong một vụ nổ ở miền Nam Lebanon hồi tháng trước. Cuộc điều tra sơ bộ của Liên hợp quốc cho thấy, vụ nổ là do đạn pháo xe tăng của Israel gây ra.