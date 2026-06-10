Mỹ ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong khu vực

(VTC News) -

Hôm 10/6, trong ngày làm việc thứ hai của Diễn đàn Tương lai ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau tham dự phiên đối thoại "Mỹ và ASEAN: Quan hệ đối tác mạnh mẽ và tự cường cho tương lai" cùng điều phối viên là Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện ngoại giao.

Ủng hộ vai trò của Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau cho biết sự hiện diện của ông, thay mặt Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio là sự tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với mối quan hệ song phương với Việt Nam nói riêng và với khu vực ASEAN nói chung. "Đây là một trong những khu vực năng động nhất thế giới và Việt Nam cũng là một trong những quốc gia năng động nhất", ông nói.

Lần đầu đến Việt Nam, ông Landau bày tỏ xúc động trước sự nồng hậu của người dân, năng lượng của thành phố Hà Nội và những bước tiến phi thường mà hai nước đã đạt được.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau.

Theo Thứ trưởng Mỹ, quan hệ đối tác song phương đang đạt được những tiến bộ đáng kể trên tất cả các lĩnh vực ưu tiên: ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, gắn kết kinh tế và các mối liên kết nhân dân – vốn là nền tảng cho bất kỳ tình bạn bền vững nào. Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng, và cho rằng quan hệ đối tác mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và củng cố an ninh, ổn định của cả khu vực vốn đóng vai trò sống còn đối với sự thịnh vượng toàn cầu này.

"Việt Nam không chỉ là một quốc gia có tầm ảnh hưởng khu vực mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Chúng tôi cũng ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong khu vực", ông Landau nhấn mạnh, khẳng định Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong việc đảm nhận vai trò lớn hơn ở cả khu vực và trên thế giới.

Cam kết với khu vực

Ông Landau là quan chức cấp cao nhất của Mỹ từ trước đến nay tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN. Ông khẳng định như thông điệp của Tổng thống Trump rằng Mỹ "luôn sát cánh cùng ASEAN 100%", với sự thấu hiểu rằng Đông Nam Á là khu vực thiết yếu đối với an ninh và thịnh vượng chung.

Ông khẳng định Đông Nam Á và ASEAN có ý nghĩa chiến lược về kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời cam kết thúc đẩy các quan hệ thương mại công bằng và cùng có lợi.

Về năng lượng, Mỹ nhấn mạnh hỗ trợ ASEAN đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường an ninh năng lượng và mở rộng hợp tác khu vực. Trong lĩnh vực số, Mỹ mong muốn trở thành đối tác hàng đầu của ASEAN thông qua thúc đẩy kinh tế số, hợp tác AI và phát triển hạ tầng đáng tin cậy.

Đối với Biển Đông, Mỹ tái khẳng định ủng hộ tự do hàng hải, ổn định khu vực và tiến trình xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế. Mỹ cũng kêu gọi tăng cường hợp tác chống lừa đảo xuyên quốc gia.

Phiên đối thoại "Mỹ và ASEAN: Quan hệ đối tác mạnh mẽ và tự cường cho tương lai"

Trong phần trao đổi, Thứ trưởng Landau phân tích động lực kinh tế đang kết nối sâu sắc các mối quan hệ trong khu vực.

Đầu tư của Mỹ vào ASEAN lớn hơn đầu tư vào Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hong Kong và Đài Loan cộng lại. Theo ông Landau, quan hệ đối tác với Mỹ là hợp lý để các nước ASEAN đa dạng hóa quan hệ kinh tế cũng như đối tác an ninh. Trong đó, ông cho rằng năng lượng là nền tảng, và ASEAN có thể hợp tác với một cường quốc năng lượng như Mỹ.

"Chúng tôi cũng đang cân bằng lại quan hệ thương mại để tăng cường xuất khẩu sang khu vực này. Sự tăng trưởng của thị trường nội địa ASEAN mở ra triển vọng cho nhiều hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ hơn".