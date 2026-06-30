Messi bất ngờ xuất hiện trong teaser bom tấn 'Spider-Man: Brand New Day'

(VTC News) -

Trong đoạn teaser Spider-Man: Brand New Day vừa được công bố, Messi bước vào cửa hàng tiện lợi và bất ngờ chạm mặt Peter Parker do Tom Holland thủ vai. Điều thú vị là nhân vật của Messi được xây dựng như "siêu fan" của Spider-Man. Khi nhận ra người đối diện chính là chủ nhân 8 Quả bóng Vàng, Peter Parker không giấu nổi sự kinh ngạc và thốt lên: "You're Messi!" (Anh là Messi).

Messi gây bão khi xuất hiện trong teaser mới của bom tấn "Spider-Man: Brand New Day".

Ở phân cảnh tiếp theo, Messi còn cùng Người Nhện đu mình giữa những tòa nhà chọc trời ở New York. Trong lúc bay giữa không trung, Spider-Man hài hước hỏi: "You good with heights?" (Anh có sợ độ cao không?). Màn kết hợp giữa huyền thoại bóng đá và biểu tượng siêu anh hùng của Marvel khiến người hâm mộ thích thú. Đây cũng là lần hiếm hoi Messi xuất hiện trong một chiến dịch quảng bá điện ảnh Hollywood.

Đoạn video được đăng tải trên kênh chính thức của Sony Pictures nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Sự xuất hiện của siêu sao người Argentina trong một sản phẩm quảng bá điện ảnh Hollywood lập tức trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Theo thông tin được công bố, Messi không tham gia bộ phim mà chỉ xuất hiện trong chiến dịch truyền thông dành cho Spider-Man: Brand New Day. Dù vậy, nhiều người vẫn kỳ vọng anh có thể góp mặt với một vai khách mời (cameo) khi bộ phim ra mắt.

"Spider-Man: Brand New Day" dự kiến khởi chiếu vào 31/7.

Spider-Man: Brand New Day còn là dự án được người hâm mộ Marvel mong đợi nhất trong năm.

Đây là phần phim thứ tư của Tom Holland trong vai Peter Parker và đánh dấu lần đầu đạo diễn Destin Daniel Cretton cầm trịch thương hiệu Spider-Man thay cho Jon Watts. Bộ phim được xem là chương mới của Người Nhện sau những biến cố trong Spider-Man: No Way Home.

Ngoài Tom Holland, phim còn có sự trở lại của Zendaya trong vai MJ, Jacob Batalon vai Ned Leeds, cùng sự góp mặt của Jon Bernthal (The Punisher), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk).

Theo những hình ảnh và trailer đã công bố, Spider-Man cũng sẽ khoác lên mình bộ trang phục hoàn toàn mới, được Tom Holland tiết lộ là lấy cảm hứng từ hai phiên bản Người Nhện của Tobey Maguire và Andrew Garfield. Bên cạnh đó, Peter Parker còn sở hữu khả năng bắn tơ sinh học thay vì chỉ phụ thuộc vào thiết bị do mình chế tạo như trước.

Spider-Man: Brand New Day dự kiến khởi chiếu vào 31/7.