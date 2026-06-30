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Xuất bản ngày 30/06/2026 05:38 PM
Xuất bản ngày 30/06/2026 05:38 PM

Mỹ lần đầu tiết lộ sức mạnh thực sự của máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit

Kông Anh
Kông Anh
(VTC News) -

Không quân Mỹ lần đầu tiết lộ máy bay ném bom tàng hình B-2A Spirit có thể sử dụng tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C trong cuộc tập trận đánh chìm gần đây.

Bộ Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương (PACAF) của Mỹ thông báo máy bay B-2A Spirit gần đây tham gia cuộc tập trận đánh chìm tàu (SINKEX) với việc bắn hạ một tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C (LRASM).

Tên lửa này trước đây chưa từng được biết là có trong kho vũ khí của B-2. Việc tích hợp AGM-158C cải thiện đáng kể năng lực cho B-2, tạo ra một nền tảng xuyên phá hạm đội đối phương.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Vụ tấn công bằng tên lửa trong SINKEX là một phần của cuộc tập trận Valiant Shield 2026 đang diễn ra tại biển Philippines. Tên lửa bắn trúng một tàu biển, nhưng danh tính của tàu không được nêu trong thông cáo báo chí cũng như chú thích kèm theo hình ảnh.

Tuy nhiên, những hình ảnh được công bố trên mạng cho thấy con tàu liên quan được xác định là tàu vận tải đổ bộ lớp Austin đã ngừng hoạt động USS Juneau (LPD 10). Chú thích ảnh đề cập cuộc tập trận SINKEX được tiến hành cách bờ biển hơn 200 hải lý trong Khu phức hợp Tầm bắn Quần đảo Mariana vào 27/6.

Tàu ngầm của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) và tàu sân bay USS George Washingtoncũng tham gia cuộc tập trận. Các bức ảnh chụp trước khi quả ngư lôi của Nhật Bản phóng cho thấy tàu USS Juneau bị trúng ít nhất 3 loại vũ khí, một trong số đó có thể là tên lửa LRASM do máy bay B-2 bắn ra.

Đây không phải là lần đầu tiên B-2A Spirit tham gia SINKEX. Máy bay ném bom này từng tham gia vào việc đánh chìm tàu ​​tấn công đổ bộ lớp Tarawa ngừng hoạt động USS Tarawa (LHA-1), sử dụng vũ khí QUICKSINK nặng 2.000 pound để tấn công nó trong cuộc tập trận RIMPAC 2024.

AGM-158C được phát triển từ họ tên lửa hành trình tấn công mặt đất AGM-158. Về phương thức hoạt động chung, AGM-158C sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính (INS) được hỗ trợ bởi GPS để dẫn đường trước tiên đến khu vực mục tiêu được chỉ định.

Tên lửa này có tính tự chủ cao, nhờ vào khả năng lập kế hoạch lộ trình tích hợp sẵn được liên kết với gói biện pháp hỗ trợ điện tử (ESM) trên máy bay.

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