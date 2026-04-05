Mỹ giải cứu thành công phi công trên tiêm kích F-15 bị bắn rơi ở Iran

Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng quân đội xác định được vị trí và giải cứu phi công mất tích sau khi chiếc F-15E bị bắn rơi trên không phận Iran, trong chiến dịch được mô tả là “táo bạo bậc nhất lịch sử”.

Ông cho biết chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn được triển khai khẩn trương trong nhiều giờ, nhằm đưa thành viên phi hành đoàn trở về an toàn. Theo Tổng thống Mỹ, sĩ quan này hiện đã “an toàn và ổn định”, dù bị thương nhẹ.

"Chúng ta đã tìm thấy anh ấy! Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ, nhằm giải cứu một sĩ quan phi hành đoàn xuất sắc của chúng ta, đồng thời là một đại tá rất được kính trọng. Tôi vui mừng thông báo rằng anh ấy hiện đã an toàn và ổn định".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã xác định được vị trí và giải cứu phi công mất tích sau khi chiếc F-15E bị bắn rơi trên không phận Iran. (Nguồn: Reuters)

Theo mô tả, viên sĩ quan rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm khi mắc kẹt phía sau phòng tuyến đối phương, giữa khu vực núi non hiểm trở tại Iran. Anh bị truy lùng gắt gao khi lực lượng đối phương ngày càng tiến gần theo từng giờ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng người lính này “không bao giờ thực sự đơn độc”, bởi toàn bộ bộ máy quân sự cấp cao - từ Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Chiến tranh đến Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - đều theo dõi sát sao vị trí của anh 24/7 và liên tục lên phương án giải cứu.

"Theo chỉ đạo của tôi, quân đội Mỹ đã điều động hàng chục máy bay, trang bị những loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới, để đưa anh trở về. Anh bị thương, nhưng sẽ bình phục thôi", tổng thống Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ cho biết trước đó một ngày, quân đội nước này cũng giải cứu thành công một phi công khác, nhưng chưa công bố để tránh ảnh hưởng đến chiến dịch tiếp theo. Theo ông, đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Mỹ, hai phi công được giải cứu riêng rẽ sâu trong lãnh thổ đối thủ.

“Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ lại một chiến binh Mỹ nào phía sau”, ông Trump nhấn mạnh.

Đặc biệt, cả hai chiến dịch đều được thực hiện mà không có bất kỳ quân nhân Mỹ nào thiệt mạng hoặc bị thương, điều mà Tổng thống Mỹ cho rằng là minh chứng cho ưu thế áp đảo của Washington trên không phận Iran.

"Việc chúng ta có thể thực hiện thành công cả hai chiến dịch này mà không một người Mỹ nào thiệt mạng, hay thậm chí bị thương, một lần nữa chứng minh rằng chúng ta đã chiếm được ưu thế và sự thống trị tuyệt đối trên không phận Iran.

Đây là khoảnh khắc mà tất cả người Mỹ, đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ và tất cả mọi người khác, nên tự hào và đoàn kết. Chúng ta thực sự có lực lượng quân sự tốt nhất, chuyên nghiệp nhất và nguy hiểm nhất trong lịch sử thế giới", Tổng thống Trump viết.

Hiện chưa có xác nhận nào về vụ việc giải cứu phi công Mỹ thành công từ Iran. Trong khi đó, Al Jazeera dẫn tin Fars News Agency cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắn rơi một máy bay Mỹ khi đang tham gia tìm kiếm sĩ quan mất tích tại khu vực phía nam Isfahan.

Hãng tin này cũng đăng tải hình ảnh trên kênh Telegram, cho thấy cột khói dày bốc lên từ một cánh đồng, kèm theo dòng chú thích: “Nỗ lực tuyệt vọng của ông Trump nhằm che giấu một thất bại nặng nề”.

Thông tin được đưa ra gần như cùng thời điểm Tổng thống Donald Trump thông báo rằng thành viên phi hành đoàn mất tích đã được giải cứu an toàn.

Máy bay F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ. (Nguồn: CBC)

Trước đó, ngày 3/4, tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ bị Iran bắn hạ tại khu vực tây nam Iran. Đây là lần đầu tiên kể máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran kể từ khi xung đột bùng phát, tạo ra cú sốc đáng kể đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Thời điểm máy bay gặp nạn, có hai phi công trong buồng lái và phóng dù thoát hiểm thành công. Tuy nhiên, chỉ mới có một phi công được lực lượng đặc nhiệm Mỹ giải cứu, trong khi công tác tìm kiếm người còn lại vẫn tiếp diễn.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf đã lên tiếng chế giễu Washington trên mạng xã hội, cho rằng mục tiêu của Mỹ đã chuyển từ “thay đổi chính quyền” sang nỗ lực giải cứu phi công bị bắn hạ.