Mỹ - Iran bắt đầu đàm phán ngừng bắn tại Pakistan

(VTC News) -

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã chính thức bắt đầu tại Islamabad (Pakistan), sau khi hai bên đạt được một số tiến triển trong các kênh tiếp xúc gián tiếp trước đó, theo truyền thông nhà nước Iran.

Hãng thông tấn IRNA cho biết, cuộc gặp lần này được mở rộng thành đàm phán ba bên với sự tham gia của Pakistan, diễn ra trong bối cảnh các điều kiện ban đầu đã được đáp ứng, bao gồm việc giảm các cuộc không kích của Israel nhằm vào miền Nam Lebanon.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) đến Islamabad, Pakistan để hội đàm với các quan chức Iran ngày 11/4.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Washington đã bắt đầu “dọn dẹp” eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Ông Trump cho rằng năng lực quân sự của Iran đã bị “phá hủy”, đồng thời khẳng định Mỹ đang mở lại tuyến vận tải qua Hormuz “vì lợi ích của nhiều quốc gia trên thế giới”, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Đức.

Tuy nhiên, nội dung tuyên bố chưa làm rõ liệu Mỹ đang đề cập đến việc xử lý thủy lôi tại khu vực hay năng lực kiểm soát rộng hơn của Iran đối với eo biển này.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã lần lượt tiếp các phái đoàn Iran và Mỹ tại Islamabad. Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf dẫn đầu, cùng Ngoại trưởng Abbas Araghchi, đã có cuộc gặp với ông Sharif nhằm trao đổi lập trường trước thềm đàm phán.

Theo thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Pakistan, ông Sharif khẳng định Islamabad sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò trung gian, thúc đẩy đối thoại nhằm đạt được “kết quả thực chất vì hòa bình và ổn định khu vực cũng như toàn cầu”.

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu phái đoàn, cùng đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, đã tới Islamabad để tham gia các cuộc thương lượng cấp cao.

Đài truyền hình quốc gia Pakistan phát sóng hình ảnh Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, tại Islamabad, Pakistan, ngày 11/4/2026. (Ảnh: AP/Anjum Naveed)

Ngoài Pakistan, một số quốc gia như Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Qatar cũng được cho là tham gia hỗ trợ gián tiếp tiến trình đàm phán.

Iran đưa ra “lằn ranh đỏ”

Truyền hình nhà nước Iran cho biết phái đoàn Tehran đã nêu rõ các điều kiện cốt lõi trong cuộc gặp với phía Pakistan. Trong đó bao gồm yêu cầu bồi thường thiệt hại do các cuộc không kích của Mỹ và Israel, cũng như việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran.

Ngoài ra, Iran cũng đề xuất cơ chế đảm bảo mở lại eo biển Hormuz và yêu cầu một lệnh ngừng bắn “cụ thể, lâu dài” không chỉ trên lãnh thổ Iran mà còn tại các khu vực liên quan đến các đồng minh của Tehran trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf (giữa, bên phải) và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (giữa, bên trái) đến căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi, Pakistan, ngày 11/4/2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Pakistan qua AP)

Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhấn mạnh Iran bước vào đàm phán với “sự mất lòng tin sâu sắc” đối với Mỹ, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đáp trả nếu tiếp tục bị tấn công.